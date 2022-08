A Barcis nuovo mercato a chilometro zero con i produttori agricoli di Campagna Amica

Nuova iniziativa dell’associazione Campagna Amica di Pordenone. Grazie alla collaborazione del comune di Barcis, da mercoledì 3 luglio, dalle 15 alle 19, nell’area pubblica antistante a Palazzo Mocenigo Centi in piazza Lungo Lago a Barcis, si terrà il mercato dei produttori agricoli. L’appuntamento, in fase sperimentale, si svolgerà settimanalmente per il periodo estivo. La proposta è finalizzata alla promozione delle produzioni agricole a chilometro zero legate al territorio ma si propone anche di dare una offerta di qualità di prodotti alimentari sia per gli abitanti che per chi si trova a Barcis in vacanza. Inoltre, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei produttori agricoli di Campagna Amica del territorio pordenonese, la vendita diretta, con il confronto diretto tra produttore e consumatore, con un naturale sostegno all’economia rurale friulana. Sei le aziende agricole partecipanti: Pavan Antonino, Da Pieve Claudio, Carpenedo Gianni, All'orto Biologico, Candido Claudio e La Felicina.