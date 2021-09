A Blanc europan festival si parlerà di sviluppo sostenibile. L’appuntamento al mercato coperto di Campagna Amica

Arte, sostenibilità e territorio saranno i temi degli incontri dell’edizione 2021 di Blanc europan festival in programma dal 24 settembre al 3 ottobre a Pordenone. Tra gli appuntamenti in calendario, sabato 25 alle 17.30 a Pordenone al mercato coperto di Campagna Amica (via Roma, 4) l’argomento di approfondimento sarà: approccio dell'Unione europea allo sviluppo sostenibile.

In qualità di relatori interverranno Antonio Bertolla, direttore Coldiretti Pordenone, Andrea Lugo, direttore regionale Associazione allevatori, Monica Cairoli, presidente ordine agronomi e forestali Fvg, Boris Brollo, critico d'arte, Cesare Serafino, artista visivo, Julia Artico, artista. Moderatore Giorgio Zanin.

Durante l’incontro saranno presi in considerazione alcuni dei contenuti di Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel 2015, che costituisce il nuovo quadro di sviluppo sostenibile globale e stabilisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Tra questi vi è l'impegno ad eliminare la povertà e conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030 a livello mondiale, garantendo che nessuno rimanga escluso.