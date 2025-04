A Buttrio si produce energia verde ma sugli edifici pubblici

Prosegue il percorso del Comune di Buttrio verso la transizione energetica . Sono in corso i lavori – affidati alla ditta Chiurlo Tec Srl – per l’installazione di due nuovi impianti fotovoltaici sui tetti di due edifici pubblici : il magazzino comunale e l’ex scuola secondaria di primo grado , nel comprensorio di Villa di Toppo Florio.

Dotati di batterie di accumulo da 60 kWh, avranno una potenza di 94,6 kW complessivi e, assieme, raddoppieranno l’energia prodotta dai pannelli già posizionati sugli edifici comunali (circa 100 kW), a cui si aggiungeranno nel breve periodo altri 50 kW. Il progetto è finanziato con fondi regionali già stanziati nel precedente mandato amministrativo; l’investimento complessivo ammonta a 470.000 euro . Oltre all’installazione dei pannelli, l’intervento prevede anche la realizzazione ex novo della copertura del magazzino comunale, fortemente danneggiata durante la violenta grandinata dell’estate 2023.

“Il progetto si inserisce in un più ampio piano di efficienza energetica voluto dall’amministrazione comunale, che da anni ha intrapreso un percorso virtuoso per la riduzione dei consumi – afferma il vicesindaco Tiziano Venturini -, consapevole della responsabilità che è in capo all’ente pubblico nella transizione energetica e nell’essere di esempio nei confronti di tutta la cittadinanza, anch’essa chiamata a fare la propria parte”.

La recente decisione di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER ) conferma e rafforza la linea intrapresa dal Comune, coerente con gli interventi di efficienza energetica già avviati sugli edifici del proprio patrimonio edilizio.