A cento anni dalle “leggi fascistissime”: giovedì incontro alla Libreria Gaspari di Udine

Giovedì 19 marzo alle ore 18.00 la Libreria Gaspari di Udine ospiterà un incontro dedicato alla riflessione storica sulle cosiddette leggi fascistissime, approvate nel 1926 dal governo guidato da Benito Mussolini e decisive nel trasformare l’Italia in uno Stato autoritario.

Verranno proiettati e commentati da Enrico Folisi i reportage fotografici, tratti dal suo libro Fascisti al Governo, Violenza di Stato, sull’iter che portò il primo governo Mussolini all’approvazione nel 1926 di quelle norme giuridiche che trasformarono l’Italia in uno stato regime e alla dittatura, smantellando, all’inizio, apparentemente nella legalità, il sistema liberal democratico che aveva messo faticosamente le proprie radici nella giovane nazione. È doveroso fare una riflessione storica che possa servire di monito e nel contempo aprire spiragli di speranza e reazione nel nostro difficile presente. Studiare la storia di quel periodo permette di leggere con maggiore consapevolezza le dinamiche che hanno segnato il secolo scorso e di capire meglio come si siano formati gli equilibri istituzionali che caratterizzano ancora oggi la vita democratica.