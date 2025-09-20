A Cinemazero una delle esperienze più travolgenti e memorabili della storia del cinema firmata da Wener Herzog

A Cinemazero continua l’omaggio a Werner Herzog, Leone d’Oro alla carriera all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, con una delle opere più potenti e visionarie della sua filmografia. Per soli due giorni,

lunedì 22 settembre – in una serata che sarà aperta da un’introduzione critica – e

martedì 23 settembre, il pubblico potrà assistere alla proiezione di Aguirre, furore di Dio in versione originale con sottotitoli in italiano.

Girato nel 1972, il film racconta la vicenda di una spedizione spagnola di conquistadores che, nel 1560, penetra nell’inestricabile giungla amazzonica alla ricerca del mitico El Dorado. A guidarla verso la distruzione e la morte sarà il folle e spietato luogotenente

Lope de Aguirre, interpretato da Klaus Kinski, che in questo ruolo inaugura il celebre sodalizio con Herzog. Questo primo, straordinario risultato del connubio tra i due ha portato alla ribalta internazionale il talento del regista tedesco, rivelandone

la forza visionaria e l’originalità di sguardo.

Attraverso immagini di rara potenza, tra le più incisive mai concepite dal cinema moderno, Herzog costruisce un apologo filosofico che richiama il rigore e l’intensità di von Stroheim. Il personaggio di Aguirre, conquistador egotico e ossessionato, diventa

simbolo di tutte le contraddizioni dell’Uomo occidentale, spinto dal desiderio di dominio e condannato dalla sua stessa

hybris. Nella sua follia si specchiano le tensioni di una Kultur tedesca che riflette sul rapporto tra uomo e Natura: una Natura inviolabile, ostile e misteriosa, che diventa lo scenario in cui il sogno di grandezza si trasforma in incubo di distruzione.

La forza del film è tale da evocare inevitabilmente le immagini di Apocalypse Now di Coppola, non solo per l’ambientazione fluviale e la presenza di figure allucinate e ossessionate, ma per la comune sfida lanciata alle convenzioni del cinema, in

una continua tensione creativa tra autore e pubblico. Con Aguirre, furore di Dio, Herzog ha aperto una via nuova, radicale e spericolata, che rimane ancora oggi

una delle esperienze più travolgenti e memorabili della storia del cinema.