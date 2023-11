A Corno di Rosazzo parte il progetto delle grandi città del vino Fvg primo appuntamento con il pinot grigio

Al via le Grandi Verticali delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, organizzate dal Coordinamento regionale dell’Associazione insieme alle Pro Loco di Buri Buttrio, Manzano e Mitreo di Duino Aurisina.

Primo appuntamento dedicato al Pinot grigio in Villa Nachini Cabassi, nella Città del Vino di Corno di Rosazzo, giovedì 9 novembre alle 19.30. Conduce Matteo Bellotto (scrittore ed esperto conoscitore e divulgatore dei vini regionali) con le proposte delle cantine Butussi Valentino, Gigante Adriano, Specogna e Visintini. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Consorzio Montasio. Costo 35 euro, iscrizioni contattando la Pro Loco Manzano email info@prolocomanzano.ud.it telefono 391 3865981/347 0091764.

“Si parte col Pinot Grigio – commenta Bellotto – e le sue evoluzioni dalle espressioni di Valentino Butussi, Specogna Vini, Gigante e Visintini, per sfidare il tempo e capirne il valore. Sarà un viaggio intenso e stupendo”.

Questo nuovo progetto delle Città del Vino regionali attraverso lo slogan “Evolvere per non invecchiare” vuole avvicinare gli appassionati del vino al modo con cui i vari territori vitivinicoli coinvolti non si siano fermati nel corso dei decenni ma abbiano costantemente vissuto e rivissuto la propria vocazione.

Ogni tappa sarà dedicata a un vitigno diverso con degustazioni di bottiglie di varie cantine, le quali proporranno un’etichetta più datata e una più recente che poi saranno confrontate, permettendo così non solo di raccontare ma anche assaggiare l’evoluzione e la progettualità dei produttori lungo le annate. Il tempo sarà la “chiave di lettura” delle serate e sarà scandito da una grande clessidra.