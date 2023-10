Per cinque anni il codroipese ci ha spiegato a destra e a manca che era tutta colpa della deputata piddina. Nel frattempo ha lavorato, accompagnato, com’è noto, da eccellenze dirigenziali aziendali che tutta Italia ci invidia (?), per riaffermare quel primato che vedeva il Friuli, più, certo, la Venezia Giulia, tra i luoghi in cui primeggiava, a suo tempo, cioè prima della piddina di cui sopra, la sanità pubblica. Dai, non capisci che il convenzionato supplisce e aiuta il pubblico? Si afferma strenuamente così dalle parti della decisione politica. Lo dicono anche a sinistra oramai, perbacco! E allora mettiamoci insieme, no? Qualcuno ha già risposto di sì, con qualche, qualche, puntino sulle i. Perbacco, che lungimiranza gira da queste parti, dicono i buoni erogatori dei servizi privati. Alla prossima puntata, dunque, intanto le file si allungano e i privati si ingrassano. Tranquilli lo fanno solo per il bene nostro, o no?

Zihal