A Duino Aurisina serata sui vini da terre estreme Vitovska del Carso e Vermentino di Liguria

“I vini da terre estreme – Vitovska del Carso e Vermentino di Liguria” è il titolo della serata che la Città del Vino di Duino Aurisina – Devin Nabrežina ospiterà nell’Infopoint di Sistiana giovedì 27 marzo alle 19.30, con un incontro tra vini del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. L’evento rientra nel progetto Le Grandi verticali delle Città del Vino promosso dal Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia dell’associazione che unisce le realtà comunali in cui il vino è non solo coltura ma anche cultura.

Ospite speciale della serata – condotta dallo scrittore ed esperto di vino Matteo Bellotto insieme a Robi Jakomin – sarà il sommelier Enzo Giorgi, coordinatore regionale della Liguria delle Città del Vino. Saranno proposti i vini delle cantine regionali del Carso Kante, Lupinc, Skerk e Zidarich, mentre dalla terra ligure arriveranno le cantine aMaccia, Guidi Fiorenzo, Sarticola e Vio Giobatta.

Iscrizioni contattando la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina (prolocoaurisina@libero.it – 348 5166126). Costo 35 euro a incontro per persona.

“Siamo lieti di tornare anche quest’anno a Duino Aurisina – Devin Nabrežina con Le Grandi Verticali delle Città del Vino. Le prime serate dell’edizione 2025 – commenta il vicesindaco di Buttrio Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – hanno dimostrato come il pubblico apprezzi il format scelto per Le Grandi verticali delle Città del Vino, con i gemellaggi tra i nostri grandi vini regionali e quelli altrettanto celebri del resto d’Italia. Un progetto che abbiamo voluto avviare per rafforzare i legami con le Città del Vino di altre regioni: l’obiettivo sarà anche di poter portare poi i nostri vini nelle regioni che abbiamo ospitato”.

Il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino – ideate dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia – prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo. Il tutto in collaborazione con il Consorzio Montasio Dop e la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina. Programma completo e aggiornamenti su www.cittadelvinofvg.it.