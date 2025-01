A Gorizia, mercoledì prossimo la presentazione del progetto “La Meccanica delle Fortezze”

Mercoledì 22 gennaio alle ore 11 a Gorizia (Municipio – Sala Giunta) si svolgerà la presentazione alla stampa del progetto “La Meccanica delle Fortezze”. Saranno i Comuni di Palmanova, Gorizia e Gradisca d’Isonzo a presentare pubblicamente il progetto di percorso divulgativo permanente e diffuso sull’applicazione delle scienze e tecniche militari nella costruzione delle Fortezze di Palmanova, Gorizia e Gradisca d’Isonzo, realizzato grazie al contributo della Regione FVG, avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica, anno 2023. Si tratta di un percorso divulgativo permanente e diffuso sull’applicazione delle scienze e tecniche militari nella costruzione delle Fortezze di Palmanova, Gorizia e Gradisca d’Isonzo. L’ingegner veneziano Giulio Savorgnan per Palmanova, lo scienziato Leonardo Da Vinci per Gradisca d’Isonzo e l’ingegnere, matematico e astronomo Edmond Halley per Gorizia racconteranno le principali soluzioni tecniche adottate nella realizzazione delle rispettive Fortezze. Una dama di fine ‘800 accompagnerà in un viaggio di visita e conoscenza tra il Castello di Gorizia, la Fortezza di Gradisca d’Isonzo e i Bastioni UNESCO della Città Fortezza di Palmanova. Un itinerario storico culturale nel territorio che arricchisce l’offerta turistica in occasione di GO!2025.