A Gorizia torna In\Visible Cities XL con “Esercizi di rivoluzione” Sarà possibile conoscere la città e la storia del Parco Basaglia grazie a “Gorizia Memory Experience”

In\Visible Cities XL, edizione espansa del Festival Urbano Multimediale organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro in occasione di GO!2025 Capitale europea della cultura, dà appuntamento con nuove performance, a Gorizia.

ESERCIZI DI RIVOLUZIONE – Domenica 27 aprile, alle 11 , In\Visible Cities XL dà appuntamento al Parco Basaglia. Lì il Circolo Bergman metterà “in scena” il suo “ Esercizi di rivoluzione ”: una performance itinerante con cuffie, un’esperienza immersiva che inviterà il pubblico a riflettere sul significato dell’attraversare un confine, a partire da quello fra noi e l’altro, fra noi e il mondo, fra la normalità e la malattia, qualunque cosa queste parole significhino. L’invito alla riflessione arriverà proprio dalla storia di Franco Basaglia che nel 1961, appena nominato direttore dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, si rifiutò di firmare il registro delle contenzioni, avviando una rivoluzione mondiale nell’approccio alla salute mentale. Gli spettatori saranno guidati da cuffie wireless e immersi in un mondo di stimoli testuali e sonori, alla scoperta del parco Basaglia e alla ricerca dei segni di quello che è stato l’inizio di una rivoluzione medica e simbolica.

INFO E PRENOTAZIONI – Tutti gli eventi in programma nel cartellone di In\Visible Cities XL sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per prenotare è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp o un sms al numero 3288535125 indicando Nome, Cognome, Spettacolo, Numero di biglietti che si desidera prenotare. In caso di impossibilità a partecipare, i prenotati sono pregati di informare l’organizzazione per consentire ad altre persone di partecipare, essendo ogni evento un numero chiuso.

FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – In\Visible Cities è organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro e co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dalla Fondazione Carigo.