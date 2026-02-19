A Gradisca martedì la presentazione del rapporto “Cpr d’Italia: istituzioni totali”

Dopo la presentazione al Senato della Repubblica, il rapporto “Cpr d’Italia: istituzioni totali” sarà presentato anche a Gradisca d’Isonzo martedì 24 febbraio 2026 alle ore 18, nella sede municipale di Palazzo Torriani (via Ciotti 49, II piano).

Il rapporto è il risultato di un monitoraggio condotto tra settembre e dicembre 2025 da delegazioni di parlamentari italiane ed europee, insieme a esperte ed esperti indicati dal Tavolo Asilo e Immigrazione. Le visite hanno riguardato tutti i Centri di permanenza per il rimpatrio attivi in Italia: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo, Macomer, Milano, Palazzo San Gervasio, Roma, Torino e Trapani.

Ne emerge un quadro documentato di gravi criticità: condizioni materiali inadeguate, compressione dei diritti fondamentali, carenze nell’assistenza sanitaria e legale, oltre a un impiego di risorse pubbliche giudicato inefficiente. Il rapporto definisce i CPR come “istituzioni totali”, strutture che per caratteristiche organizzative e regime interno producono isolamento, marginalizzazione e sofferenza, e che – secondo le autrici e gli autori – non risultano riformabili ma da superare, anche nell’interesse della sicurezza collettiva.