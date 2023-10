A Ipplis il punto sulle opportunità dell’agrisolare per le aziende del settore lattiero caseario

Naturalmente, da latte friulano chiama a raccolta aziende agricole e agroalimentari del settore lattiero caseario del Friuli Venezia Giulia per analizzare le opportunità derivanti dal fotovoltaico per la produzione e l’interscambio di energia. “Bandi per la concessione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici ed analoghe opportunità” è il titolo dell’incontro che si svolgerà mercoledì 4 ottobre alle 20 nello spaccio Cospalat di Ipplis, in via Casali Braide a Premariacco. La società consortile, che raggruppa 17 importanti realtà del settore della regione, vuole infatti interagire con questi presupposti di crescita e di sviluppo, promovendo sia una fase informativa e di sensibilizzazione su prospettive e opportunità sia l’avvio di un processo organizzativo che ottimizzi ulteriormente le possibili ricadute economiche per imprese e fruitori.

L’appuntamento prende le mosse dalla convinzione che le esigenze di promuovere l’autonomia dell’approvvigionamento energetico per le aziende del comparto agricolo e agroalimentare vadano associate alle opportunità derivanti dalle installazioni fotovoltaiche, meglio se convergenti in soluzioni organizzative ed economiche condivise attraverso una comunità energetica. Oltre ai vari interventi contributivi e di sostegno degli investimenti, è quindi utile conoscere le prospettive reddituali a integrazione dell’abbattimento del costo energetico.

Nell’incontro a Ipplis l’introduzione sarà affidata a Maurizio Urizio, Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione. Seguirà la presentazione del Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l’installazione di impianti fotovoltaici, con effetti dal 7 settembre scorso, a cura di funzionari della Direzione regionale. Di opportunità, prospettive e soluzioni ottimizzate per lo sviluppo e l’impiego di impianti agrisolari si occuperà infine Eros Miani, presidente di Green Team International e di Fototherm srl di Gonars. Nell’occasione Naturalmente, da latte friulano presenterà una sintesi del proprio progetto di sviluppo della filiera lattiero casearia e dei primi programmi di collaborazione e supporto per gli allevatori friulani.

Per confermare la partecipazione, o saperne di più, contattare il 349 6023812 o scrivere a info@naturalmentedalattefriulano.it.