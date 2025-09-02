A Mereto di Tomba (Ud) prendono vita i “Marthédi della biblioteca. letture brevi di classici intramontabili”

Da martedì 9 settembre si svolgeranno nella Biblioteca del Comune di Mereto di Tomba letture brevi di classici della letteratura a cura della bibliotecaria Lucia di Barba. L’ora degli eventi è quella del tè, che si potrà gustare in compagnia. La Biblioteca del Comune di Mereto di Tomba “Pietro Someda De Marco” dà il via ai “MARTHèDI della Biblioteca”, letture brevi di classici della letteratura a cura di Lucia di Barba, bibliotecaria. A partire da martedì 9 settembre, con cadenza bisettimanale, il pubblico potrà conoscere le migliori opere letterarie del passato con lettura dell’incipit, breve inquadramento storico, introduzione all’autore, descrizione del momento clou della vicenda e invito alla lettura integrale del testo per conoscerne la conclusione. Gli appuntamenti si svolgeranno durante il pomeriggio, intorno alle ore 17.30 – 18.15, quando ci sarà il momento del tè: gli utenti potranno portare da casa la propria tazza preferita e la propria miscela, mentre l’acqua calda verrà fornita dalla Biblioteca.

“Il territorio di Mereto di Tomba ha dato i natali a numerose figure che hanno saputo eccellere nel contesto regionale nella produzione letteraria, sia in ambito artistico che scientifico” – sottolinea Mattia Mestroni, vicesindaco con delega a istruzione, cultura, politiche giovanili, volontariato e associazioni del Comune di Mereto di Tomba -. “L’amministrazione del Comune di Mereto di Tomba, nella consapevolezza del portato del proprio passato, intende promuovere la Biblioteca di Mereto di Tomba quale luogo di sviluppo e impulso per nuove proposte culturali a servizio della cittadinanza di ogni età. L’iniziativa “MARTHèDI della Biblioteca”, proposta dalla nuova bibliotecaria Lucia di Barba, rappresenta una prima sperimentazione che l’amministrazione ha accolto molto volentieri, nella consapevolezza dei benefici che la lettura in generale, e la lettura condivisa in particolare, possono apportare non solo a bambini e ragazzi ma anche ad adulti: migliora l’empatia, promuove la socializzazione, rallenta l’invecchiamento cerebrale, stimola la creatività, rafforza le competenze lessicali, fornisce strumenti per affrontare le criticità della vita. In questo senso, la promozione della cultura permette anche un miglioramento importante del benessere psicofisico dei cittadini.”

“L’obiettivo più importante che la biblioteca persegue è la promozione della lettura” – spiega Lucia di Barba, bibliotecaria -. “A Mereto già si tiene una volta al mese l’ora del racconto, organizzato dal gruppo delle lettrici volontarie e destinato ad un pubblico di età scolare e prescolare. L’idea è quella di destinare il giorno di apertura del martedì al pubblico adulto, avvicinandolo alla lettura attraverso i classici, per il momento inglesi, abbinandolo all’ora del tè, ognuno con la propria tazza e la miscela preferita. I libri saranno proposti ogni due settimane, attraverso l’inquadramento storico dell’autore, la lettura dell’incipit, una scena clou e l’invito a concludere da soli la storia, se mossi dalla curiosità. La speranza è quella di creare appunto curiosità nel pubblico dei non lettori abituali, così da farli avvicinare alla biblioteca e a quello che essa offre, e stringere ancora di più il legame con gli utenti abituali, attraverso un momento di aggregazione”.

Gli appuntamenti di “MARTHèDI della Biblioteca” cominceranno martedì 9 settembre alle ore 17.15 con “Robinson Crusoe”. Fino al 20 gennaio verrà dato spazio ai classici angloamericani, successivamente si passerà ai classici francesi.

La Biblioteca di Mereto di Tomba “Pietro Someda De Marco” si trova in via della Rimembranza, nr. 4 a Mereto di Tomba. Per informazioni si può telefonare al numero 0432 868497 o inviare una mail a biblioteca@comune.meretoditomba.ud.it