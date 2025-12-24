A Natale a Trieste una fiaccolata contro l’indifferenza e per il diritto all’accoglienza

Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale si terrà a Trieste la fiaccolata “Luce tra gli ultimi. Un Natale in cammino”, promossa dal costituendo coordinamento regionale della rete di persone e realtà del Terzo Settore. A seguito della morte di quattro persone migranti, avvenuta nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia, non possiamo girarci dall’altra parte. È da qui che nasce l’iniziativa: dal rifiuto della cultura

dell’indifferenza e dalla volontà di riportare al centro, proprio nel giorno simbolo della solidarietà, il tema dei diritti negati, delle disuguaglianze e delle condizioni di vita delle persone migranti e richiedenti asilo arrivate in città. Persone costrette, a causa di gravi inadempienze istituzionali, a vivere per settimane nei magazzini abbandonati del Porto Vecchio, pur avendo diritto all’accoglienza.

La fiaccolata si svolgerà in tre tappe. Il ritrovo è previsto alle ore 18.15 in largo Santos (ex Sala Tripcovich), da dove partirà un cammino accompagnato dalla musica. La seconda tappa sarà piazza Oberdan, dove si terrà un flashmob promosso dai giovani della Rete degli Studenti Medi e verrà annunciato un Manifesto, che potrà essere sottoscritto da chi vorrà aderire all’iniziativa. Il percorso si concluderà in piazza Libertà, con una cena condivisa insieme alle persone migranti, prevista indicativamente per le ore 19.30. Le promotrici e i promotori invitano chi parteciperà a portare con sé una fiaccola o una candela per il cammino e un po’ di cibo da condividere, come gesto concreto di prossimità e di relazione.