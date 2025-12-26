A Paderno (Ud) concerto “Una canzone per la pace” – A song for Peace”

Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 17.00, presso il Teatro di Paderno (UD) avrà luogo il concerto
profano “Una Canzone per la Pace”- “A song for Peace”, in questa serata la commistione fra musica e
parole ci porterà a riflettere sul tema della Pace. Sarà proposto un repertorio raffinato e toccante di
diversi autori, passando dalla musica internazionale ( M.Jackson, J.Lennon, B.Dylan, J. Gorka, G.
Harrison, J.R.Gòmis. M.Shonberg) attraverso il cantautorato italiano ( F. De Andrè, F. De Gregori).
Gli interpreti sono: il Coro Tourdion di Cavalicco insieme al PiccoloròCnoN di Udine, maestro dei cori
Giovanni Molaro; accompagnati al pianoforte da Anna Cignola e dall’Ensemble di Fiati Val Isonzo di
Staranzano.
Il concerto, ad ingresso libero, è realizzato con il contributo del Comune di Udine ed è sostenuto dalla
Regione F.V.G., dall’USCI; USCIF; dalla BCC CREDIFRIULI; in collaborazione con la Parrocchia
S.Andrea Apostolo di Paderno( UD).