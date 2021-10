A partire dal 1° ottobre Teatro Club Udine cambia sede, nuovo spazio di aggregazione anche giovanile

Correva l'anno 1960 quando il Teatro Club Udine, storico sodalizio il cui nome è legato indissolubilmente al Palio teatrale studentesco, muoveva i suoi primi passi grazie alla lungimiranza di Rodolfo Castiglione. Fu lui, come direttore artistico, insieme con Ciro Nigris in qualità di presidente, a sancire insieme ad altri soci e amici la nascita dell'associazione. Da quel lontano giorno, l'attività del Teatro Club, per lo più ospitata al Palamostre (o Teatro delle Mostre come si chiamava un tempo), ha sempre avuto tra i suoi punti cardine la formazione del giovane pubblico e l'educazione teatrale.

Ma se, da un lato, il palcoscenico naturale dell'associazione è sempre stato il Palamostre, il cuore pulsante ha battuto dalla metà degli anni '90 nei locali di via Marco Volpe ospitati dall'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. Questo, almeno, fino al primo ottobre, data a partire dalla quale il Teatro Club ha trasferito i suoi uffici nella nuova sede di via Dante 16 sempre a Udine. Un luogo che ben si presta alle mutate esigenze dell'associazione che ha nel suo dna il teatro e i giovani, tanto da farne una delle più vivaci e importanti realtà culturali dell'intera regione e non solo.

“Abbiamo sentito l'esigenza – commenta la presidente del Teatro Club, Alessandra Pergolese – di avere uno spazio che potesse essere un luogo di aggregazione anche giovanile. La nuova sede, con un ampio open space – prosegue –, ben si presta ad ospitare, oltre alle riunioni ad esempio con tutti i coordinatori del Palio, anche laboratori o appuntamenti a cui partecipano piccoli gruppi di persone. In poche parole, un luogo che consentisse finalmente di ritrovare quegli incontri in presenza, pur nel rispetto delle normative sanitarie, che tutte e tutti noi abbiamo tanto agognato in questi ultimi due anni”.

Se l'entusiasmo per i nuovi spazi è palpabile, è altrettanto sincera la piccola nota di malinconia nel lasciare la precedente sede ospitata per anni negli uffici di via Marangoni dell'Ert. “È chiaro che lì – commenta ancora Pergolese – ci lasciamo un pezzo del nostro cuore e non finiremo mai di ringraziare l'Ert, con tutti i suoi vertici, presenti e passati, per aver scelto di condividere con noi il suo quartier generale. Un legame, quello tra Teatro Club ed Ert, che non smetterà certamente di unirci in futuro perché tanti sono i progetti a cui collaboreremo insieme”.

Dopo il successo dell'ultima edizione del Palio studentesco, per la prima volta in assoluto proposto, causa pandemia, non più dentro le mura del Palamostre, ma in un apprezzatissimo tendone circense allestito a giugno scorso nei giardini Loris Fortuna, le attività del Teatro Club proseguono infatti a ritmo serrato. Tanti sono gli impegni che vedranno protagonista l'associazione. A partire da un nuovo e imminente progetto con le scuole legato ai mestieri del teatro realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Udine ed Ert Fvg, fino ad arrivare alle celebrazioni per un altro importante impegno, ovvero festeggiare con la presentazione di un documentario i 50 anni del Palio Studentesco Città di Udine.

“Nel frattempo, non appena terminate le operazioni di trasloco e sistemazione dei nuovi uffici – conclude la presidente –, appuntamento imprescindibile sarà una bicchierata insieme con gli amici e le amiche del Teatro Club per un brindisi benaugurale”.

Se l'indirizzo cambia, passando a via Dante 16, invariati restano tutti gli altri contatti di Teatro Club come telefono (0432507953), email (info@teatroclubudine.it) e sito internet (www.teatroclubudine.it)