A Pavia di Udine va in scena Salam/Shalom con Somaglino e Lussiana per la rassegna teatrale firmata ERT e Noi Cultura e Turismo

Si chiude venerdì 2 maggio a Pavia di Udine la stagione associata Noi Cultura e Turismo 2024/2025, promossa dalle amministrazioni comunali di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e l’associazione RiMe MuTe. Alle 20.45 sul palco del Centro di Aggregazione di Lumignacco saliranno Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, protagonisti di Salam/Shalom – Due padri, spettacolo tratto dal romanzo Apeirogon di Colum McCann, vincitore nel 2022 del Premio Terzani.

Lo spettacolo è di grande attualità, offrendo una testimonianza preziosa di fronte alla tragedia del conflitto in Israele e Palestina. L’autore, lo scrittore irlandese Colum McCann, ha raccolto nei mille e uno frammenti che compongono il romanzo i brandelli di un conflitto apparentemente senza soluzione. Infiniti sono i lati del poligono chiamato apeirogon da cui il libro prende il titolo. Come infiniti sono i punti di vista da cui due padri, l’israeliano Rami e il palestinese Bassam – persone reali, che McCann ha conosciuto –, cercano di comprendere una realtà troppo complessa per essere osservata, e giudicata, da un unico lato. Due padri che sono uniti dallo stesso strazio indicibile per la perdita delle proprie bambine, uccise ciascuna dalla guerra dell’altro; due padri che hanno avuto il coraggio di diventare uomini di pace, imbracciando come unica arma il loro comune dolore: contro la tentazione della vendetta e la trappola dell’odio.

L’adattamento del romanzo è firmato da Paola Fresa, la produzione è di CSS Udine e Vicino/Lontano.

Info e prevendita online su ertfvg.it e la sera dello spettacolo in Teatro a partire dalle ore 20. (Interi: 12 euro, ridotti under 26 e over 65: 10 euro).