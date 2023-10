A Pordenone conferenze “In buona salute” venerdì prossimo a Palazzo Gregoris, l’argomento è la “salute riproduttiva”

Tornano alla Storica Società Operaia di Pordenone le conferenze del ciclo “In Buona Salute”, calendario di incontri organizzato in collaborazione con l’omonima associazione pordenonese, che periodicamente presenta esperti ed argomenti a proposito di vari aspetti della prevenzione e cura in medicina.

Realizzate con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone, le conferenze aprono la serie autunnale venerdì 3 novembre alle 18 nel Centro Culturale di Palazzo Gregoris, sede dell’Operaia, sul tema “La salute riproduttiva oggi: dalla visita preconcezionale alla Procreazione medicalmente Assistita”.

La salute riproduttiva, definita dall’OMS come lo stato di benessere fisico, mentale e sociale correlato al sistema riproduttivo e alle sue funzioni, è una parte fondamentale di ogni “sistema salute”.

Le evoluzioni socio-culturali degli ultimi anni mettono in evidenza che si fanno sempre meno figli e sempre più in là negli anni, quando è più probabile l’insorgenza di patologie e l’arrivo di una gravidanza è spontaneamente meno probabile.

È importante quindi mettere in luce l’importanza di preservare la fertilità fin dalla giovane età, di sottoporsi a controlli periodici e soprattutto di eseguire la visita preconcezionale se si sta progettando una gravidanza.

Contemporaneamente si sta assistendo ad una evoluzione scientifico-tecnologica tale da far pensare che le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita possano assicurare in qualsiasi momento l’insorgenza di una gravidanza.

Queste tematiche saranno affrontate dalla dottoressa Roberta Pinzano, ginecologa, responsabile del Percorso Nascita presso l’ASFO di Pordenone, e dalla dottoressa Silvia Guarnieri, responsabile Procreazione Medicalmente Assistita presso la medesima Azienda sanitaria. Saranno inoltre portate delle testimonianze da parte delle Associazioni “Amiche per la pelle APS” e “ACTO Triveneto”, che si occupano di promuovere la preservazione della fertilità in contesti di malattia. L’incontro è ad ingresso libero. Info: www.somsipn.it