A Pordenone “Teatri fuori dai teatri” omaggia Ungaretti con lo spettacolo “Dove i fiumi non hanno un nome”

Prosegue in Friuli Venezia Giulia la XXVI edizione della rassegna “Teatri fuori dai teatri” organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri. Martedì 29 luglio alle 20.45 va in scena “Dove i fiumi non hanno un nome”, un viaggio teatrale nell’anima di Giuseppe Ungaretti, scritto da Filippo Fossa, anche interprete accanto a Paolo Mutti. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il progetto regionale “Tra le acque di Ungaretti” nell’ambito del bando Cultura storica ed etnografica – Incentivi per l’organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative culturali legati alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia, e con il contributo del Comune di Pordenone.

La poesia di Giuseppe Ungaretti, profondamente legata alla sua esperienza come soldato e poeta sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale, incontra il racconto di relazioni che vanno oltre il tempo e la guerra. Lo spettacolo intreccia la sua poesia con il vissuto di una generazione alle prese con la propria ‘maturità’. Ambientato tra un esame scolastico e la trincea della vita, il testo esplora amicizie, passioni e il peso della memoria, illuminando i temi universali della fragilità e della ricerca identitaria.

Due studenti, durante l’esame di maturità del 1999, si confrontano con le tracce d’italiano, scoprendo Giuseppe Ungaretti e il potere della parola. I loro pensieri si intrecciano con la vita del poeta: l’infanzia in Egitto, l’amicizia con il poeta Mohammed Sceab, le trincee della Grande Guerra e il duello con lo scrittore surrealista Massimo Bontempelli. Una riflessione sulle vita, l’amicizia, l’arte e la ricerca della verità, tra il dolore e la speranza.