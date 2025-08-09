A Pradis “una domenica con DiCa’ alla scoperta dei formaggi e dei mieli delle Prealpi Friulane

Un viaggio di gusto e tradizione in alta quota: una giornata nella natura, dedicata alla scoperta delle eccellenze agroalimentari e in particolare di formaggi e mieli di montagna.

Con l’evento “Una domenica con DiCa’. Alla scoperta dei formaggi e dei mieli delle Prealpi Friulane Orientali”, domenica 10 agosto, a Clauzetto, si potrà vivere un’esperienza unica, pensata per grandi e piccini. DiCa’ è infatti un progetto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali che si propone proprio di promuovere e valorizzare le imprese e le produzioni agroalimentari locali.

Il programma della giornata prenderà il via con la visita alla Latteria Pradis di Sopra per scoprire, con i titolari – Narciso Trevisanutto e Federico Segato – i segreti dell’arte casearia e l’anima della latteria di paese dove, ancor oggi, si ottengono formaggi di alta qualità nel rispetto delle tradizioni locali. Tra questi il Montasio PdM e il Latteria a latte crudo, il formaggio salato, il formai tal cìt, oltre a burro e ricotta. Alle produzioni storiche nel tempo se ne sono però affiancate altre come i formaggi molli e il rinomato Verde Pradis, molto apprezzato e utilizzato anche nella ristorazione di tutta la regione.

L’evento si sposterà poi nei pressi delle Grotte di Pradis. Con una passeggiata, prevista sia in orario mattutino che pomeridiano, grazie alla guida di Marco Pascolino si potrà scoprire la bellezza e la ricchezza di biodiversità dei prati della zona, nonché riconoscere e fotografare essenze vegetali e fiori che rendono unici i prodotti di montagna. I formaggi della Latteria Pradis e dell’azienda agricola Malga Polpazza, accompagnati dai mieli di Apicoltura biologica Azzaro Maria, saranno quindi protagonisti della degustazione curata da Giuliana Masutti insieme ai produttori.

Non mancheranno però anche attività dimostrative come la preparazione della ricotta, da parte di Simone Tamai e Giacomo Polpazza, giovani gestori di Malga Polpazza, e il laboratorio di lavorazione della cera dedicato ai bambini, proposto da Maria e Alessandro e intitolato “Fai la tua candela”.

Ci sarà inoltre il mercatino dei produttori DiCa’: formaggi, salumi, birre artigianali, confetture, sottoli, frico e tante altre specialità potranno essere acquistate, ma pure degustate direttamente sul posto.

La giornata sarà allietata da intermezzi musicali dal vivo e, per celebrare insieme la bontà del territorio, si concluderà con un momento conviviale e l’assaggio di gelato preparato con il latte fresco di Malga Polpazza, arricchito dai frutti di bosco dell’azienda agricola Agrileon di Leon Emiliano.

L’evento è il primo di tre appuntamenti DiCa’ a tema che si svilupperanno nelle stagioni e nei luoghi più belli del territorio della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.

Domenica 7 settembre apriranno infatti le porte delle loro aziende i produttori del progetto DiCa’ ortofrutticoli e l’11 novembre quelli di vino e salumi.

Un viaggio assolutamente da non perdere per scoprire l’origine del cibo e per toccare con mano la qualità e la genuinità dell’offerta delle piccole aziende locali!

Informazioni ed iscrizioni al link www.eventbrite.com .