A Ragogna la quinta edizione di “Home River Bioblitz”: cittadini e ricercatori insieme per monitorare flora e fauna del Tagliamento

Il Tagliamento è il protagonista per il quinto anno consecutivo dell’Home River Bioblitz, l’evento internazionale promosso dal collettivo River Collective che coinvolge cittadini di tutto il mondo nel monitoraggio degli ecosistemi fluviali.

Sabato mattina un gruppo di partecipanti si è ritrovato sul greto del fiume nella località rinomata come Tabine per fotografare e catalogare flora e fauna tramite l’app iNaturalist. Le immagini raccolte, una volta validate da esperti, andranno ad arricchire le banche dati scientifiche utilizzate dai ricercatori per i loro studi.

L’iniziativa, sostenuta dal progetto di ricerca Tagliamento.org – curato da Chiara e Anna Scaini – e dal gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento, ha offerto ai partecipanti l’occasione di vivere il fiume in modo diverso, scoprendo le sue ricchezze naturali sotto la guida di esperti locali come Chantal Fresco.

Alla giornata ha preso parte anche il botanico tedesco Thomas Wagner, impegnato in queste settimane di fine estate in Friuli nello studio di specie vegetali, come la Myricaria Germanica e la Chondrilla chindrilloides, quest’ultima presente in pochissimi habitat naturali, tra cui il greto del Tagliamento.

La mattinata si è conclusa con l’entusiasmo dei partecipanti per aver vissuto nell’ecosistema unico e delicato del Tagliamento momenti di Citizen Science con la consapevolezza di aver contribuito non solo alla tutela dell’ambiente, ma anche al futuro della ricerca scientifica.