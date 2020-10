A San Daniele del Friuli gli antichi mestieri sfidano la paura del COVID-19. Alla Scuola Italiana Amanuensi – Scriptorium Foroiuliense tutto esaurito per i Corsi di Scrittura e miniatura

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Arrivare da tutta Italia per seguire i corsi di Scrittura e di Miniatura, scoprire la splendida sede della Scuola Italiana Amanuensi ed i tesori custoditi all’interno di essa, diventano meta privilegiata per seguire corsi di formazione e approcciarsi al mondo della Scrittura della Miniature ed della Costruzione del Libro. Scriptorium Foroiuliense – Scuola Italiana Amanuensi - Scriptorium Foroiuliense – APS è un’associazione di promozione sociale nata nel 2012, con sede a San Daniele del Friuli (UD), votata all’insegnamento dell’arte calligrafica antica. Organizza corsi di calligrafia amanuense e realizza manoscritti personalizzati. La Scuola è stata totalmente attrezzata per ospitare allievi in tutta sicurezza e onostante il Coronavirus, molteplici sono le richieste di adesione ai corsi. Ormai lo Scriptorium Foroiuliense è diventato un punto di riferimento a livello Italiano ed internazionale. I Maestri sono persone che si sono formate al suo interno. In queste settimane allievi provenienti da tutta Italia sono giunti a San Daniele del Friuli per approcciarsi all’arte dello scrivere e del miniare, “viste le tante richieste abbiamo dovuto creare un nuovo calendario di corsi” – afferma il Presidente Roberto Giurano, che continua “i Corsi sono organizzati minuziosamente a partire dai bus navetta che aiutano gli allievi, provenienti da lontano, a raggiungere, da aeroporti e stazioni ferroviarie, la Foresteria della Scuola. Nonostante la paura del COVID 19, tante persone hanno voglia di partecipare ai corsi e la voglia di fare cultura in un posto come il Friuli, dove l’accoglienza riservata ai visitatori, rende lo stare insieme un modo ormai insolito e spensierato di estraniarsi da una realtà che gli antichi amanuensi avevano già vergato su pergamene, in occasione di pestilenze ed epidemie di un mondo lontano, divenuto improvvisamente attuale”. Questo fine settimana si sta tenendo un corso di miniatura nel quale gli allievi realizzeranno dei capolettera su pergamena e miniati in oro zecchino. Durante il corso diverse sono le ore dedicate allo studio della storia (Insegnante: dott.ssa maestra Chiara Marin) ed alla visione di documenti originali e molto rari, conservati nella Biblioteca dello Scriptorium (Oltre 5000 volumi), mentre la maggior parte del tempo sarà dedicato alla realizzazione delle miniature con l’utilizzo di foglia oro, pergamena, pietra d’agata (Insegante maestro Emanuele Sivilotti). Alla fine del Corso a tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di Frequenza, stampato sulla ormai ricercata carta della Cartiera dello Scriptorium (altra chicca stante all’interno della Scuola Italiana Amanunesi) dove si realizza carta pregiata e filigranata.

Per informazioni: www.librorum.it info@librorum.it