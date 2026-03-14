A San Daniele il concerto Una notte al Cotton Club Protagonista la Trieste Early Jazz Orchestra diretta da Tom Hmeljak

L’Auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli si trasformerà per una sera nel più celebre jazz club newyorchese, grazie alla Trieste Early Jazz Orchestra, protagonista di Una notte al Cotton Club. L’appuntamento, presentato nel contesto della stagione teatrale promossa da Comune e Circuito ERT, è per mercoledì 18 marzo alle ore 20.45.

A San Daniele la Trieste Early Jazz Orchestra esplorerà il repertorio jazz che va dalla metà degli anni Venti alla metà dei Trenta del Novecento. Il jazz di Duke Ellington, Fletcher Henderson e George Gershwin, quello dei “ruggenti anni Venti”, con scatenati ritmi sincopati che si intrecciano per costituire una miscela esplosiva. Il pubblico verrà catapultato allo storico Cotton Club di New York, anche grazie alle orchestrazioni originali d’epoca concepite per quella che può essere definita una proto-big band. Come spesso accadeva allora, molti brani provenivano dai musical di Broadway ed è per questo che l’orchestra si avvale anche di Paolo Venier, l’esperto cantante che sa calarsi perfettamente nel ruolo di crooner d’annata. Sul palco anche Greta Rizzotti, giovane ballerina, perché il jazz in quegli anni era suonato, cantato e anche ballato.

La Trieste Early Jazz Orchestra riunisce alcuni tra i migliori strumentisti della scena triestina, regionale e slovena, musicisti attivi anche in ambito jazzistico internazionale. L’organico comprende Nicola Mansutti (violino), Lorenzo Marcolina ed Elias Faccio (sax alto), Nevio Zaninotto (sax tenore), Andrej Strekelj e Roberto Santagati (tromba), Matija Mlakar (trombone), Daniele Spano (bassotuba), Tiziano Bole (chitarra e banjo), Giulio Scaramella (pianoforte) e Pietro Sponton (batteria). Dopo dieci anni dalla fondazione, la direzione è passata a Tom Hmeljak, che ha raccolto il testimone del fondatore Livio Laurenti proseguendo nell’esplorazione delle prime forme orchestrali del jazz.

A condurre la serata sandanielese sarà proprio Livio Laurenti.