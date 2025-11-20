A San Vito al Tagliamento il nuovo Safety Day dedicato alla sicurezza sul lavoro

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro promossi da Alpacem Cementi Italia. Giovedì 13 novembre, la sede del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento ha ospitato una nuova edizione del Safety Day, una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione e alla formazione sul tema della prevenzione e della sicurezza in azienda. All’iniziativa hanno partecipato oltre 40 persone tra dipendenti di Alpacem Cementi San Vito al Tagliamento, colleghi di Alpacem Calcestruzzi e volontari della Croce Rossa Italiana, a testimonianza del forte coinvolgimento e della condivisione dei valori di sicurezza e collaborazione che contraddistinguono il Gruppo. L’evento, che si inserisce nel più ampio programma avviato nel 2024 da Alpacem per diffondere una solida cultura della sicurezza, ha visto la partecipazione di INAIL – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casarsa.

L’incontro si è aperto con un intervento curato dall’Inail Friuli-Venezia Giulia sul fenomeno infortunistico in regione ed è proseguito con l’intervento di Michele Asaro, Delegato Regionale della Croce Rossa Italiana per l’Emergenza, e una sessione pratica con simulazioni di incidenti e prove di intervento condotte dai volontari CRI del Comitato di Casarsa. “La sicurezza rappresenta per Alpacem un valore condiviso e quotidiano – dichiarano Matteo Marchetti e Roberto Zane, rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore Commerciale, Marketing e Logistica di Alpacem Cementi Italia Spa –. Ogni iniziativa come il Safety Day contribuisce a rafforzare la consapevolezza e la responsabilità collettiva, elementi fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sano e protetto. È nostro obiettivo proseguire su questa strada, coinvolgendo progressivamente tutti i nostri stabilimenti nel programma annuale di prevenzione e formazione”. L’evento di San Vito al Tagliamento fa seguito al Safety Day realizzato a Cadola nel maggio 2024, in collaborazione con Filca CISL Belluno Treviso, INAIL, Vigili del Fuoco e Croce Rossa di Belluno. A settembre 2025, presso lo stabilimento di Cadola, si è tenuto l’appuntamento dedicato alla prevenzione sanitaria che ha offerto a dipendenti e familiari la mappatura dei nevi, con l’obiettivo di estendere gradualmente il progetto anche al sito di Fanna, acquisito da Alpacem a febbraio 2025.