A Stolvizza di Resia torna la Festa dell’Arrotino: due giorni tra antichi mestieri, laboratori e sapori autentici

Il 9 e 10 agosto 2025, nel suggestivo borgo di Stolvizza, nel cuore della Val Resia, si rinnova l’appuntamento con la 28ª Festa dell’Arrotino, l’evento che celebra un mestiere antico e identitario, ancora vivo grazie alla passione degli arrotini resiani e all’impegno dell’Associazione C.A.M.A. APS – Comitato Associativo Monumento all’Arrotino.

Tra gli stand di affilatura, i laboratori dal vivo e le visite guidate al Museo dell’Arrotino, i visitatori potranno scoprire da vicino il “filo” della tradizione, con dimostrazioni pratiche, esperienze sensoriali e una proposta gastronomica legata ai sapori locali e di montagna.

Il programma: tradizione, artigianato e gusto

Sabato 9 agosto, dalle 9:00, apertura degli stand artigianali e hobbistici e via libera all’affilatura dal vivo: tutti sono invitati a portare i propri utensili per farli affilare direttamente dagli arrotini della Val Resia. In contemporanea aprirà anche il Museo dell’Arrotino e lo stand “Dalla forgiatura al taglio” con la creazione di forbici artigianali a cura di Massimo Campedel.

Alle 11:00 verrà inaugurata, presso il Museo, la mostra “Il Filo della Tradizione”, a cura di Anna Zamolo e Michele Moro. Alle 16:00 spazio alla formazione con il laboratorio “La giusta manutenzione manuale del coltello”, tenuto dall’arrotino Francesco Spessotto Scintilla. In serata, “camminata sotto le stelle” con l’Associazione ViviStolvizza.

Domenica 10 agosto, proseguono le attività artigianali, le dimostrazioni e le degustazioni. In programma anche due laboratori didattici: al mattino per i bambini, con l’artigiana Sara e le sue creazioni in legno; nel pomeriggio per gli adulti, con l’esperta Giusi che guiderà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee e del loro utilizzo in cucina e in benessere.

Alle 17:00, presso il Museo dell’Arrotino, presentazione del libro “L’Altra Guerra” di Raffaella Cargnelutti.

Esperienze da vivere

Oltre alla visita al Museo dell’Arrotino, sarà possibile scoprire anche il Museo della Gente della Val Resia e la mostra etnografica “I falegnami resiani – Dal legno al mobile dipinto”. Gli stand gastronomici offriranno specialità locali, tra cui il panino dell’arrotino, cocktail a base di caffè e Vermut, strudel, e una selezione di vini del Trentino Alto Adige a cura di ALEXTI Enoteca (su prenotazione).

La Festa è organizzata con il patrocinio di numerosi enti e sostenitori locali. Tutte le informazioni, i dettagli e i contatti per prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.arrotinivalresia.it.