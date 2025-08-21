 A Talmassons (Ud) Peppe Servillo e orchestra Naonis omaggiano Domenico Modugno

Torna anche quest’anno la Serata di Gala promossa dal Comune di Talmassons insieme all’Accademia Musicale Naonis, una tradizione che si rinnova dal 2011 nell’ospitare in concerto grandi interpreti della musica internazionale in un festoso evento popolare a ingresso gratuito. Sabato 23 agosto alle 21.00 il Piazzale del Municipio accoglierà l’Orchestra Naonis diretta da Valter Sivilotti con due stelle della nusica internazionale, Peppe Servillo e Javier Girotto, nel concerto dal titolo “Vecchio frac. Omaggio a Domenico Modugno”.

Una serata realizzata anche grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, con il network turistico-naturalistico Terra di Risorgive e in collaborazione con Area Sanremo Experience. A questa sinergia artistica si deve infatti il progetto di offrire un palcoscenico importante ad alcune delle nuove talentuose voci della musica italiana, che per la data di Talmassons proporrà al pubblico quella di Giovanni Masin, giovane musicista di Asolo.

Il concerto “Vecchio frac” sarà l’occasione per applaudire un duo ormai consolidato di musicisti, formato dall’inconfondibile voce, e dall’attitudine teatrale di Peppe Servillo, anima e frontman della Piccola Orchestra Avion Travel e raffinato interprete della migliore canzone d’autore, insieme all’emozionante sax di Javier Girotto, artista argentino di origine pugliese, maestro della scena jazz e fusion. Una serata che sarà un viaggio attraverso le più intense melodie di Domenico Modugno, di cui saranno eseguiti moltissimi dei brani più famosi con arrangiamenti unici e sorprendenti, che contribuiranno a celebrare la sua straordinaria carriera. Con le sue canzoni, che hanno attraversato generazioni, Modugno ha saputo raccontare storie d’amore, di vita, di speranza e di sogni, diventando vero simbolo della musica italiana nel mondo. In scaletta ci saranno titoli che fanno parte ormai della memoria collettiva, come Io mammeta e tu, O Ccafè, Meraviglioso, Dio come ti amo, Strada ‘nfosa, Piove, Sole Malato, Lazzarella, Amara terra mia, Tu si ‘na cosa grande, Vecchio frac, Che cosa sono le nuvole (su testo di Pierpaolo Pasolini), Resta cu ‘mme, U pesce spada e altre ancora. Un’occasione imperdibile dunque per immergersi nel repertorio di un artista che ha lasciato un segno inconfondibile sulla musica d’autore, ripercorrendo le sue canzoni più amate in una nuova veste, grazie ai raffinati arrangiamenti sinfonici del maestro Valter Sivilotti, che sarà anche sul podio anche direttore d’orchestra.

Il concerto è a ingresso libero. In caso di maltempo si terrà presso l’Auditorium Comunale.

Info sul web: www.accademianaonis.it e nelle pagine social dell’Accademia Naonis.