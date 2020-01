A Tarcento una conferenza-spettacolo sul tema dell’affido familiare, per presentare uno sportello dedicato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sarà una conferenza-spettacolo a presentare, martedì 28 gennaio (alle 20.30, nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Tarcento, in via Angeli), le caratteristiche del nuovo sportello per l'affidamento familiare "Mi affido", varato dal Servizio Sociale dei Comuni del Torre, in collaborazione con il Distretto sanitario di Tarcento. A stimolare e guidare la riflessione saranno anche gli spunti che emergeranno dallo spettacolo teatrale "Pelle su pelle", scritto e diretto da Federica Sansevero, presidente Teatro del Silenzio di Udine, che ha voluto dedicare una performance alla delicata tematica: una selezione di scene della rappresentazione, già proposta in altre sedi, accompagnerà la presentazione del servizio. L'ultima replica di "Pelle su pelle", in chiusura dell'omonimo progetto, è poi in calendario per sabato 1 febbraio, alle 20.30, al teatro Garzoni di Tricesimo. La proposta scenica consiste in un teatro di maschera con musica dal vivo, che si pone l'obiettivo di informare il pubblico su che cosa sia un affido partecipato e che cerca, soprattutto, di demolire i tanti stereotipi sull'argomento. Viene inoltre affrontato in modo profondo il tema della maternità, a partire da testi di Massimo Recalcati. In scena Federica Sansevero, Ivan Buttazzoni, Abidin Lanza e i musicisti Raffaello Indri (che firma le musiche) e Flavia Quass.