A volte (se non si fa nulla) ritornano: proliferano escherichia coli e salmonella. Fioccano in Fvg le ordinanze per i divieti di balneazione e di consumo di molluschi

“Fioccano le ordinanze per i divieti di balneazione e di consumo diretto dei molluschi a seguito dei controlli sulle nostre acque costiere e lagunari effettuati da Arpa FVG”. A denunciarlo è la consigliera regionale del M5 stelle Rosaria Capozzi che si chiede cosa ne pensa la Giunta regionale “fa finta di non sapere? Ma soprattutto perchè i turisti continuano a farsi il bagno e nessuno li avvisa dei divieti?”. Capozzi, porta alla luce le ordinanze di divieto di balneazione e di consumo diretto di bivalvi pubblicate sull’albo pretorio dei comuni interessati. “I divieti riguardano per ora il Lido di Staranzano, Marina Julia e Marina Nova a Monfalcone, la diga foranea di Trieste, il Bagno Muggesano e il Bagno GMT di Muggia, da Staranzano a Lignano le analisi si effettuano il giorno successivo quindi non si hanno ancora i risultati. Mentre per i molluschi è dell’altro ieri un’ulteriore ordinanza che attesta la presenza di salmonella in quelli raccolti in Laguna, questa volta la zona vietata è quella antistante gli scarichi in Laguna dell’impianto di depurazione di Lignano”.

“Un anno fa sulle spiagge di Monfalcone e Trieste è successa la stessa cosa, depositammo un’interrogazione per chiedere all’assessore Scoccimarro di intervenire per capire le cause di questi ritrovamenti, speriamo che la neoeletta europarlamentare sindaca di Monfalcone, Cisint che ha firmato le ordinanze, porti il caso in Europa e si possa risolvere questo problema una volta per tutte”.

Ordinanza Divieto Balneazione di Monfalcone