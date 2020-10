A Walter Veltroni il 39° Premio alla Cultura Cinematografica 2020 Amidei

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

39° PREMIO AMIDEI

E'andato a Walter Veltroni il Premio alla Cultura Cinematografica 2020 assegnatogli dal Premio Amidei con la seguente motivazione:

“Il Premio alla cultura cinematografica 2020 viene assegnato a Walter Veltroni, per la sua attività di regista, cinefilo e “uomo di cinema” a trecentosessanta gradi. Autore di film documentari e, più recentemente, di fiction, sempre straordinariamente attenti al racconto delle grandi figure e degli snodi cruciali del passato e del presente italiano, ha contribuito a promuovere la cultura cinematografica come un patrimonio collettivo da restituire alla cittadinanza. Tra le numerose iniziative in questo senso vale la pena ricordare almeno la pubblicazione, promossa da direttore de “L’Unità”, dei grandi classici del cinema in VHS e dei testi di divulgazione cinematografica e l’inaugurazione, in veste di Sindaco di Roma, della Casa del Cinema, fondata nel 2004 a partire da una idea vagheggiata da Sergio Amidei”.

Il Premio è stato consegnato ieri alla presenza di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia; Roberta Demartin, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; Francesco Donolato, Presidente Associazione culturale “Sergio Amidei” e Giuseppe Longo, direttore organizzativo del Premio.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta dall’incontro con il sindaco di Nova Gorica Klemen Miklavič e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna alla Transalpina, uno dei luoghi simbolo della candidatura Go 2025 Nova Gorica – Gorizia capitale culturale europea 2025. Con la consegna del Premio alla Cultura Cinematografica si avvia dunque la seconda parte del 39°. Premio Amidei che proseguirà il prossimo inverno (data da definire) con il Premio all'Opera d’Autore 2020 attribuito a Jean-Pierre e Luc Dardenne. Una tavola rotonda e una retrospettiva di film e documentari con i registi e sceneggiatori belgi chiuderà il programma di questa speciale edizione dell’Amidei in una sorta di progressivo avvicinamento all'importantissimo traguardo della 40esima edizione nel 2021, anno in

cui ricorrono anche i 40anni dalla scomparsa di Sergio Amidei (14 aprile 1981).

Il Premio Amidei è organizzato dall’Associazione culturale “Sergio Amidei”, dal Comune di Gorizia – Assessorato alla Cultura, dal Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša

Filma.