A Zuglio (Ud) il Bacio delle Croci. Domenica 1 giugno appuntamento con l’antico rituale

In questo anno giubilare dedicato alla speranza si rinnova sul colle di San Pietro di Zuglio il rito del “Bacio delle Croci”. Domenica 1. giugno, per la Festa dell’ Ascensione, i pellegrini raggiungeranno l’antica cattedrale ripercorrendo i sentieri dei loro avi. Il colle sarà animato dalle croci astili ornate con nastri multicolori, gioielli votivi e motivi floreali che disposte in cerchio onoreranno in qualità di chiese figlie con un bacio simbolico di fratellanza e sudditanza la croce argentea rappresentante la chiesa madre di San Pietro. Una cerimonia antichissima che si origina in epoca medievale per ricordare l’importanza che l’antico insediamento romano rivestì anche come sede vescovile tra il IV e V secolo d.C. Importanti novità riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria in corso di cui è oggetto la Pieve, per il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza del campanile, resi possibili grazie a fondi PNRR e all’impegno degli organismi statali e regionali. ll programma della giornata prevede, a tale proposito, alcune modifiche. Il ritrovo è fissato alle 9.30 con il raduno delle croci astili presso la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, sottostante la Pieve e la successiva processione verso il pianoro Belvedere scout, alla Polse di Cougnes, di fronte alla Pieve, ove alle ore 11.00 si terrà la tradizionale cerimonia del “Bacio delle Croci” e la successiva eucarestia. Sarà presente oltre a monsignor Giordano Cracina e i canonici di San Pietro, l’ Arcivescovo mons. Riccardo Lamba che ha scelto anche la Pieve di San Pietro, in questo anno Santo, quale chiesa giubilare e presiederà la liturgia. In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie.

Significative saranno anche le date del 19 e 29 giugno quando raggiungeranno la cattedrale mons. Andrea Bruno Mazzocato, già arcivescovo di Udine con un gruppo di

pellegrini della Confraternita del Santo Sepolcro e mons. Pedro Sergio de Jesus Mena Diaz, titolare della Pieve in occasione della feste dei Santi Pietro e Paolo.

Per l’Ascensione sarà anche possibile visitare il complesso della Polse insieme al suo ampio orto botanico e a valle il rinnovato Museo Archeologico, che custodisce importanti reperti che raccontano la storia dell’ ultima città romana a nord d’Italia (aperto con orario 9.00-13.00/15.00-18.00). Si consiglia di arrivare a Zuglio nella prima mattinata per raggiungere in tempo utile il colle. La strada che collega il capoluogo di Zuglio con il colle di San Pietro e la frazione di Fielis sarà chiusa al traffico. Sarà possibile raggiungere il colle di San Pietro e Fielis a piedi o con i bus navetta che saranno disponibili dalle ore 8.30 (sosta dalle 12.30 alle 14.00). A San Pietro e a Zuglio si potranno degustare i famosi “Cjarsons” ed altri piatti tipici della tradizione carnica.