A2A – M5S Sergo: “Soddisfazione per rigetto contro legge regionale”

E’ con grande soddisfazione che apprendiamo il rigetto del ricorso proposto da A2A contro la legge regionale 21/2020 approvata grazie alla proposta avanzata dalle opposizioni di cui son stato primo firmatario nella passata legislatura. Grosso merito va riconosciuto ai parlamentari che durante il Governo Conte I hanno approvato la norma che riporta in capo alle Regioni la gestione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico, senza la quale non sarebbe stato possibile richiedere ai concessionari l’energia gratuita per i territori interessati dagli impianti. Un anno fa ci appellavamo, invano, ai comuni soci di A2A per chiedere il ritiro del ricorso che ha avuto come risultato la perdita dei soldi dei loro cittadini, che han dovuto sostenere anche le spese legali della regione, e il mancato introito per molti mesi da parte dei comuni friulani interessati dalle concessioni idroelettriche gestite dalla società lombarda. Giustizia è fatta e siamo ancor più soddisfatti perché il Consiglio Regionale ha approvato la nostra proposta di lasciare il 100% di questi canoni ai comuni montani e non solo il 50% come inizialmente previsto dalla Giunta Fedriga.