Abitare la Montagna: domani a Paluzza incontro sul diritto alla casa per il futuro della Carnia

Domani Giovedì 6 marzo a Paluzza (Udine), alle 18.00 all’Hotel Galles in via Divisione Julia 89 a, si tiene l’incontro pubblico “Abitare la montagna. Il diritto alla casa come sfida per il futuro della Carnia e del Friuli Venezia Giulia”.

Ai lavori, aperti dal responsabile Montagna Pd Fvg Marco Craighero, interverranno la responsabile Infrastrutture Pd Fvg Mariagrazia Santoro, il consigliere regionale dem Massimo Mentil e il sindaco di Paluzza Luca Scrignaro.

“Il diritto alla casa come leva strategica per il futuro della montagna friulana – spiega Craighero – è il cuore di un confronto in cui proseguiamo un lavoro avanzato e concreto sul contrasto allo spopolamento, attraverso servizi e infrastrutture adeguate, tra cui il sostegno a politiche abitative che rendano possibile vivere e lavorare in montagna”.

“Il diritto alla casa non è solo una questione sociale – ha precisato l’esponente dem – ma una scelta strategica di sviluppo territoriale: senza politiche pubbliche mirate su edilizia, mobilità, servizi e rigenerazione delle comunità, non può esserci futuro per la montagna. L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e proposta che sfocerà nella Conferenza programmatica”.