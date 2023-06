Abs e Danieli: donazione per la riqualificazione delle sale operatorie e l’installazione di un angiografo all’Ospedale di Udine:

La cura per il proprio territorio passa anche dall’attenzione alla salute dei cittadini che lo abitano. È all’insegna di questo principio l’iniziativa portata avanti da ABS-Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che permetterà ad ASUFC una riqualificazione delle sale operatorie dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nel dettaglio, l’intervento rientra nella “Manutenzione straordinaria spazi al piano seminterrato” e vedrà la riqualificazione delle sale operatorie del padiglione cinque con l’installazione di un angiografo. Il macchinario sarà allestito nella nuova sala emodinamica e destinato principalmente ad interventi di elettrofisiologia, risultando utile anche per interventi di emodinamica e/o impianti di valvole cardiache per via transcutanea. Nello specifico, il sistema Artis zee – di costruzione Siemens – è un sistema montato a pavimento per l’imaging intervenzionale che permette un’ampia gamma di configurazioni e di applicazioni 3D. Utilizzabile per diverse specialità, la macchina fornisce un’immagine precisa e tridimensionale delle aree cerebrali, addominali e periferiche dei pazienti, rendendo più sicuro il processo decisionale. L’apparecchiatura in questione verrà destinata principalmente ad applicazioni di elettrofisiologia, quali posizionamento di cateteri per pacemaker/defibrillatori impiantabili, ablazioni cardiache per la correzione di aritmie e mappature cardiache. Le funzionalità della nuova strumentazione sono impiegabili anche per altre tipologie di intervento come angioplastiche cardiache e periferiche, impianti valvolari mininvasivi per via endovenosa e interventi vascolari mininvasivi in generale. La conclusione dell’intervento, l’installazione della nuova apparecchiatura e i vari collaudi sono previsti entro la primavera del 2024. La riqualificazione ha un valore totale di 990.000€, di cui 190.000€ da finanziamento regionale e 800.000€ da contributo liberale ad opera di ABS Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. e di Danieli & Co. Officine Meccaniche S.P.A.: la firma sull’atto notorio è avvenuta ieri mattina presso gli uffici di ABS. L’attrezzatura va ad estendere e a rinforzare il parco angiografico dell’Ospedale di Udine a disposizione della Cardiologia Interventistica, portando l’attuale dotazione da due a tre attrezzature: questo garantirà un aumento delle risorse disponibili sia nelle situazioni di improvvisa emergenza sia nelle normali, ma essenziali, pause manutentive delle apparecchiature stesse. Il Direttore Generale, dott. Denis Caporale: “Come Direttore, sono orgoglioso di ringraziare ABS e Danieli per l’importante sforzo economico a supporto dell’Ospedale di Udine e di tutta ASUFC. Gli interventi previsti rientrano in un piano di miglioramento della logistica, delle attrezzature e delle risorse in generale per essere sempre al passo con l’innovazione e dare alla popolazione le risposte di salute che necessita”. “Il nostro Gruppo si è sempre interessato al contesto in cui opera”, commenta Camilla Benedetti, Presidente ABS Acciaierie Bertoli Safau e Vicepresidente del Gruppo Danieli, “È con questo spirito che abbiamo pensato di contribuire alla comunità tramite un’eccellenza sanitaria locale come l’ospedale Santa Maria della Misericordia, fornendo un aiuto per ampliare i servizi offerti dalla struttura, incentivando ed incrementando così le ricadute positive sul territorio”.