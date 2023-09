Acciaieria. Maurmair (FdI) presidente della II Commissione consiliare : da audizioni chiarezza su tema complesso

“Un’audizione di grande rilievo e che ha trovato il consenso unanime per il suo svolgimento che ha permesso di fare chiarezza su diversi aspetti nel merito di un tema complesso”.

Lo afferma il consigliere di FdI, Markus Maurmair, presidente della II Commissione consiliare riunitasi in seduta congiunta con la II per audire le parti interessate al futuro dell’area industriale Aussa Corno.

“Al di là della specifica proposta – evidenzia Maurmair – gli studi illustrati dalle Università di Udine e Trieste, così come gli altri interventi tecnici, hanno fatto comprendere l’importanza degli investimenti infrastrutturali nella zona industriale Aussa Corno a partire dall’implementazione del servizio ferroviario e di quello stradale”.

“Le posizioni dei tanti sindaci intervenuti – prosegue il meloniano – hanno fatto da punto di riferimento e di sintesi rispetto alla proposta Danieli.”

“La presenza di Confcommercio e Api – sottolinea ancora il consigleire – sarebbe stata sicuramente importante e preziosa per acquisire un ulteriore punto di vista su un tema tanto complesso e delicato anche sul fronte del Terziario. Per questo motivo mi rammarico per il mancato invito, cui confido di poter riparare chiedendo un documento che esprima le posizioni dell’importante associazione del mondo economico. Inoltre – conclude Maurmair – proporrò la loro presenza in occasione della prossima convocazione della II Commissione, quando saranno invitati i primi firmatari della petizione contro l’insediamento di una nuova acciaieria nella zona industriale Aussa Corno”.