Accordo fra la BizAway di Spilimbergo e l’inglese Duffel, obiettivo far risparmiare le imprese sull’acquisto dei biglietti aerei

BizAway con sede a Spilimbergo (PN) e attiva nel settore del business travel, ha appena siglato un accordo con la società inglese Duffel, specializzata nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per l'industria del turismo. Con questa partnership la multipiattaforma digitale crea un canale di distribuzione diretto con le compagnie aeree che sarà utile per dialogare con tutte le nuove linee che usano gli standard NDC. Anche il viaggiatore ringrazia, risparmiando il 10% sul prezzo dei voli e snellendo il processo di prenotazione.

BizAway continua a stringere collaborazioni con partner tecnologici nel solco della completa digitalizzazione dei processi nel settore del business travel, con l'obiettivo di implementare le prestazioni della sua multipiattaforma digitale per la gestione integrata dei viaggi di affari. L'ultima in ordine di tempo è appunto quella siglata con la società inglese Duffel, specializzata nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per l'industria del turismo. Con l'integrazione dell'interfaccia di programmazione (API) di Duffel nella tecnologia multi-vendor di BizAway sarà possibile utilizzare il canale di distribuzione NDC, uno standard avanzato sempre più diffuso tra le compagnie europee più al passo con l'evoluzione tecnologica, creando un canale diretto tra esse e le agenzie di viaggio. "In Europa circa il 60% delle principali compagnie aeree ha adottato gli standard NDC (New Capability Distribution) e, in futuro, saranno sempre di più quelle che lo faranno, per offrire ai viaggiatori maggiori informazioni sui servizi di volo e alle agenzie di viaggio un canale diretto molto più comodo - afferma Flavio del Bianco, co-founder e CTO di BizAway - Le agenzie che già supportano il protocollo NDC (New Capability Distribution), che al momento sono solo il 5% a livello globale, acquisiranno sicuramente un vantaggio competitivo nella vendita. Ora, infatti, senza questo canale di distribuzione, le compagnie aeree applicano una fee che impatta negativamente sull’economia dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio, alle quali però si rivolgono la maggior parte delle aziende per le prenotazioni dei viaggi di lavoro. Le imprese sono consapevoli di spendere di più del prezzo di mercato e ci siamo attivati per cambiare la situazione".

I vantaggi per l'utente

Con questo nuovo sforzo tecnologico BizAway fa un passo ulteriore verso i suoi clienti, abbattendo i prezzi e rendendo più snello e veloce il processo di prenotazione. "Abbiamo stimato un risparmio medio di circa il 10% sul costo dei biglietti aerei con le compagnie che aderiscono all'accordo (American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Emirates, Iberia, Lufthansa, Singapore Airlines, Swiss Air) che, soprattutto per le grandi aziende che fanno molti viaggi d'affari, si traduce in una riduzione dei costi considerevole - continua Del Bianco - La partnership con Duffel ci consente un'evoluzione tecnologica rapida in vista dell'adeguamento di tutte le compagnie aeree agli standard NDC. Abbiamo cercato di vivere la crisi che ha interessato l'industria del turismo come un'opportunità di miglioramento per adattarsi ancora meglio alle esigenze di nostri clienti".

Soddisfazione anche da parte di Steve Domin, CEO e co-fondatore di Duffel: “La rapida integrazione della nostra piattaforma da parte di BizAway, mostra la velocità con cui queste operazioni possono essere effettuate da realtà che vogliono migliorare i sistemi di prenotazione di biglietti aerei, includendo contenuti esclusivi. Con la ripresa del settore e il progresso tecnologico delle linee aeree tramite l’integrazione del programma NDC, saranno sempre di più le agenzie di viaggio che, come la pioniera BizAway, utilizzeranno strumenti come i nostri per accedere più facilmente ai servizi delle compagnie e far crescere velocemente i loro business, anche in vista del completo superamento del difficile periodo appena trascorso”.

BizAway

BizAway è nata a gennaio 2015 dall’idea di Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, due giovani che scoprono una nuova opportunità di business: in un mondo globalizzato - in cui si viaggia sempre di più per lavoro - non ci sono servizi completi per gestire l’organizzazione dei viaggi di lavoro in modo agile e flessibile. Attraverso uno strumento informatico proprietario, Luca e Flavio uniscono la loro passione per i viaggi e la tecnologia per apportare un valore reale alle aziende che sempre più utilizzano il digitale per l’organizzazione delle trasferte dei propri dipendenti. BizAway ha sede in Italia a Spilimbergo (PN) e Milano e in Spagna, a Barcellona e a Vigo. Dalla sua creazione sono state effettuate più di 60.000 prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 1 milione di euro di risparmio per le oltre 500 aziende con cui lavora (tra cui BDO, Casavo, Credimi, Freeda, Penta, Cimolai, Rizzani de Eccher, Satispay).

Duffel

Duffel, fondata nel 2017 e con sede a Londra, offre un nuovo sistema operativo per i viaggi.

Il suo primo prodotto è un API riguardante i voli aerei, una piattaforma di facile utilizzo per sviluppatori che consente a chiunque di cercare istantaneamente voli, effettuare prenotazioni (incluse le prenotazioni dei posti) e offrire servizi extra come il check-in dei bagagli. Duffel è collegato a più di 20 grandi compagnie aeree come American Airlines, Emirates e Lufthansa.