Ad Aviano torna “A cena in salute”, la serata che unisce formazione, prevenzione e sostegno alla ricerca

Torna mercoledì 18 marzo, alle 19.30, al Centro turistico alberghiero Ial Fvg di Aviano, in via Monte Cavallo 20, “A cena in salute”, la serata di beneficenza a sostegno del progetto di ricerca “Restart” della Gastroenterologia oncologica e sperimentale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L’iniziativa conferma un percorso che, da tre anni, mette in relazione formazione, sensibilizzazione e pratica professionale, coinvolgendo gli allievi in un’esperienza concreta sul valore della sana alimentazione e della prevenzione.

L’appuntamento si inserisce nel mese europeo dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto e ripropone una formula che unisce la dimensione conviviale a quella informativa: durante la cena, infatti, i medici del CRO parleranno di sana alimentazione, mentre il ricavato contribuirà a sostenere la ricerca oncologica portata avanti dall’Istituto attraverso il progetto “Restart”. La serata sarà accompagnata anche dalle note dell’Istituto di Musica della Pedemontana.

Al centro dell’iniziativa c’è anche il valore didattico del progetto, che coinvolge direttamente i ragazzi in un percorso di apprendimento costruito attorno ai temi della salute, dell’alimentazione consapevole e della responsabilità professionale. “Questo appuntamento evidenzia in modo molto chiaro il percorso formativo dei ragazzi, che da tre anni hanno l’opportunità di avvicinarsi ai temi della sensibilizzazione e di mettersi alla prova, guidati dai loro docenti, con una cucina sana, costruita secondo le direttive del Codice Europeo Contro il Cancro, sotto la guida dei professionisti del CRO”, sottolinea Tania Della Libera, coordinatrice della Scuola Alberghiera di Aviano. “È un’esperienza che rafforza competenze tecniche e consapevolezza – continua -, perché porta gli allievi a misurarsi con un modo di cucinare attento al benessere della persona e al valore sociale del loro futuro lavoro”.

A rimarcare il significato complessivo dell’evento è anche il presidente dello Ial Fvg, Giulio Arbanassi. “A cena in salute rappresenta un momento importante perché tiene insieme formazione, solidarietà e cultura della prevenzione”, afferma. “Per i nostri studenti è un’occasione concreta per applicare ciò che apprendono in un contesto reale, misurandosi con una cucina che pone al centro qualità, equilibrio e attenzione alla salute. Per la comunità è, invece, un’opportunità per sostenere la ricerca e condividere un messaggio di responsabilità”.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Aviano, della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane e di Aigo (Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri), si inserisce nel programma istituzionale Patient Education & Empowerment (PEE), coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per i Pazienti del CRO. La cena è resa possibile grazie al supporto organizzativo dell’Associazione Angolo Odv, che si occuperà delle prenotazioni, aperte fino al 12 marzo (offerta minima 50 euro, informazioni a questo link: https://associazioneangolo.it/cena-di-beneficenza-aviano-18-marzo-2026/ .