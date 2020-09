Addio a Piero Villotta, caposaldo del giornalismo friulano

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

E' morto questa mattina nella sua abitazione di Udine il collega Piero Villotta avrebbe prossimamente compiuto 73 anni. La notizia non è arrivata del tutto inattesa dato che Piero soffriva da tempo di gravi patologie cardiache ed era recentemente è stato ricoverato prima a Udine e poi a Milano.

Dopo un periodo da sindacalista prevalse la passione per il giornalismo. Dopo un periodo al Gazzettino - Villotta entrò in Rai nel 1987, dapprima nella redazione di Trieste dal 1995 a Udine. Oltre all'impegno come cronista nel Tgr Fvg per qualche anno curò anche la rubrica radiofonica "vita nei campi".

Per oltre un decennio è stato presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e ha ricoperto diversi incarichi nella Federazione nazionale della stampa e nell'ordine nazionale. Dopo il pensionamento ha guidato il Ducato dei vini friulani ed è stato vicepresidente dell'Ente Friuli nel mondo. Figura divenuta familiare ai telespettatori, grazie anche all'immancabile papillon che indossava sempre (possedeva una collezione infinita di farfalline).