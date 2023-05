Adunata alpini e “allietamento musicale”: Il Comune di Udine decreta musica, canto e schiamazzi liberi fino a tardi. Intanto si palesano i costi per i cittadini

Il Comune di Udine, si legge in una nota ufficiale, ha predisposto oggi un’ordinanza sull’allietamento musicale nei locali della città, prolungando l’orario previsto fino all’una di notte per le serate di venerdì e sabato. Rimarrà invece il consueto stop di mezzanotte per le giornate di giovedì e domenica e come previsto dalla normativa comunale, non sarà comunque possibile utilizzare impianti di amplificazione esterni. Ma in realtà si sa bene che sono i “cori” stradali ad essere quelli più invasivi. “Abbiamo pensato fosse necessario ampliare l’orario dell’intrattenimento musicale per garantire agli esercenti della città di poter lavorare in condizioni ottimali durante questo grande evento – commenta il Vicesindaco Alessandro Venanzi – L’amministrazione comunale è al fianco delle attività, che sicuramente beneficeranno dell’Adunata degli Alpini dal punto di vista economico.” Bene a beneficiare saranno i soliti noti, mentre a pagare saranno le orecchie, il sonno e il portafoglio degli udinesi. Ebbene sì, dato che oltre al disagio di doversi sorbire marcette e cori si è saputo che per mantenere pulita Udine la Net spenderà 100mila euro che ovviamente, visto che non si tratta di ente benefico, spalmerà sulle bollette degli udinesi e forse non solo dato che la Spa gestisce la raccolta in altri 56 Comuni del Friuli Venezia Giulia e alla fine il conto probabilmente sarà unico. Si prevede, a fatto sapere la società di raccolta dei rifiuti, di raccogliere 300 quintali di spazzatura nei quattro giorni del raduno alpino. Mantenere pulita Udine è considerata una delle sfide dell’adunata degli alpini un costo doppio rispetto a Friuli Doc durante il quale si raccolgono circa 150 tonnellate di rifiuti, ma che sono concentrate nell’area della festa. Nel caso dell’adunata invece ad essere interessata è praticamente l’intera città. Monnezza per km quadrati e per di più senza cestini che per ragioni di sicurezza saranno tappati.