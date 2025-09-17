Afghanistan: l’Unicef in campo per soccorrere 212 mila bambini colpiti dai terremoti

A seguito di un potente terremoto di magnitudo superiore a 6.0 che ha colpito le province afghane di Kunar e Nangarhar il 31 agosto e di numerose forti scosse di assestamento, l’UNICEF ha lanciato un piano di risposta umanitaria da 22 milioni di dollari per rispondere ai bisogni essenziali dei bambini e delle famiglie colpiti.

I terremoti hanno causato più di 2.200 vittime, oltre 3.000 feriti e parzialmente o completamente distrutto almeno 6.700 case. I sopravvissuti, molti dei quali vivono in regioni montuose remote e con accesso limitato, ora affrontano gravi rischi con l’avvicinarsi dell’inverno e l’abbassarsi delle temperature.

“L’isolamento geografico, le infrastrutture limitate e le norme sociali profondamente conservatrici rendono questa una delle risposte di emergenza più complesse che abbiamo affrontato”, ha affermato Tajudeen Oyewale, Rappresentante dell’UNICEF in Afghanistan. “Nonostante queste difficoltà, l’UNICEF e i nostri partner sono intervenuti sul campo fin dal primo giorno, fornendo assistenza sanitaria, acqua potabile, sostegno psicosociale e beni di prima necessità ai bambini e alle famiglie in condizioni di urgente necessità. Ma occorre fare molto di più. Chiediamo alla comunità internazionale di essere al fianco di queste comunità e di aiutarci a proteggere i bambini prima che arrivi il rigido inverno”.

Il piano di risposta al terremoto della durata di sei mesi dell’UNICEF mira a raggiungere 400.000 persone, tra cui oltre 212.000 bambini, nei distretti più devastati come Chapadara, Nurgal e Chawkay. Gli interventi previsti includono: ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria di emergenza rafforzando le strutture sanitarie esistenti e dispiegando ulteriori team sanitari mobili per fornire cure in caso di traumi, servizi per la maternità e neonatali e medicinali essenziali; fornire accesso all’acqua potabile, ripristinando i sistemi idrici e i punti di approvvigionamento idrico di emergenza per prevenire focolai di diarrea acquosa acuta; migliorare i servizi igienici riparando le strutture idriche nelle scuole e nei centri sanitari e distribuire kit igienici contenenti sapone e altri articoli essenziali; contrastare la malnutrizione monitorando e trattando i bambini colpiti da malnutrizione acuta, che rischiano di aggravarsi a causa dello sfollamento e dell’accesso limitato al cibo; fornitura di assistenza in denaro, sostenendo 13.200 famiglie vulnerabili con trasferimenti di emergenza in denaro per soddisfare le necessità immediate e prepararsi ai mesi invernali; fornire sostegno psicosociale creando spazi a misura di bambino e aumentando il numero di assistenti sociali qualificati, in particolare di sesso femminile, per fornire sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie; garantire la continuità dell’istruzione allestendo spazi didattici temporanei mentre le scuole danneggiate verranno sottoposte a controlli e riparazioni.

Le regioni colpite sono tra le più remote dell’Afghanistan, con un terreno montuoso ripido, un accesso stradale limitato e norme culturali profondamente radicate che limitano la mobilità delle donne e delle ragazze. Ciò rende la fornitura di aiuti umanitari non solo difficile dal punto di vista logistico, ma anche socialmente delicata. L’UNICEF sta dando priorità all’impiego di operatrici sanitarie e fornitrici di servizi sociali di sesso femminile per garantire un accesso sicuro ed equo alle donne e alle ragazze.

Molti sopravvissuti, compresi i bambini, si sono già stati trasferiti in insediamenti a valle, dove le organizzazioni umanitarie possono fornire in modo più efficace alloggi, cibo, acqua potabile e supporto psicosociale. Tuttavia, con l’inverno che si avvicina rapidamente, c’è un urgente bisogno di aumentare gli aiuti prima che le condizioni peggiorino.

L’UNICEF ha quindi esortato i donatori e i partner ad agire rapidamente. Con finanziamenti sufficienti, l’organizzazione può soddisfare le esigenze immediate e a lungo termine dei bambini e delle famiglie devastati da questo disastro, assicurando che non vengano lasciati indietro di fronte a condizioni di estrema difficoltà. (Fonte aise)