Aggiornamenti dal Consiglio regionale FVG. Comunicati Arc 17 dicembre
Clicca sui link per leggere le singole note stampa dell’agenzia del Consiglio Regionale Fvg.
ISONZO. BULLIAN (PAT-CIV): ACCOLTO ODG SU MESSA IN SICUREZZA ARGINI
SCRITTE NEONAZISTE. PELLEGRINO (AVS): POLARIZZAZZIONE È PERICOLOSA
CULTURA. CALLIGARIS (LEGA): NUOVO SVILUPPO PER CONSORZIO MONFALCONESE
LAVORO. CAPOZZI (M5S): PDL SU RETRIBUZIONE MINIMA APPALTI PUBBLICI
SCUOLA. BULLIAN(PAT-CIV)- MORETTI (PD): USR RETICENTE, DOSSIER A ROMA
SALUTE. HONSELL (OPEN): NECESSARIO CONFRONTO SERIO IN III COMMISSIONE
BILANCIO. BORDIN: 1,2 MLN A NOTIZIARI IN FRIULANO È LAVORO DI SQUADRA
BILANCIO. BERNARDIS-MAURMAIR: 1,2 MLN A TUTELA FRIULANO SVOLTA STORICA
CULTURA. BERNARDIS (FP): DAG, DATA TUNNEL CHE ILLUMINA GORIZIA
BILANCIO. BULLIAN (PAT -CIV): BENE RISORSE PER LA FUSIONE TRA COMUNI
CARCERI. BUNA (LEGA): PROSEGUE RISOCIALIZZAZIONE DEI DETENUTI
FOTOVOLTAICO. BULLIAN (PAT-CIV): INTEGRARE DISCARICA PECOL LUPI IN CER
BILANCIO. NOVELLI (FI): PER FRIULANO PASSIAMO DA INTENZIONI A FATTI
MORTE COLONNELLO. PELLEGRINO (AVS): SCOMPARE MAESTRO E UOMO DI CULTURA
BILANCIO. GRUPPO FP: I NOSTRI CONTRIBUTI A SETTORI IMPORTANTI PER FVG
MORTE COLONNELLO. MORETUZZO (PAT-CIV): PERDIAMO VERO COSTRUTTORE COMUNITÀ
CARBURANTI. CONFICONI (PD): BENE LR 14/2010 MA SPINGERE SU TRANSIZIONE
MORTE COLONNELLO. HONSELL (OPEN): MAESTRO SILENZISO PER SOCIETÀ CIVILE
TAGLIAMENTO. SPAGNOLO (LEGA): NECESSARIO ACCORDO SU OPERE MANUTENZIONE
SALUTE. PELLEGRINO (AVS): BENE INIZIATIVA PER JUMBO TRUCK CARDIOLOGICI
CARBURANTI. HONSELL (OPEN): AGEVOLAZIONE È UN BENEFICIO ILLUSORIO
MORTE COLONNELLO. CARLI (PD): CI LASCIA UN AMICO E MAESTRO
BILANCIO. CELOTTI (PD): TUTELA FRIULANO NEI MEDIA È IMPEGNO COLLETTIVO
AGRICOLTURA. CONFICONI (PD): ENTE PAGATORE FVG NON AIUTA LE IMPRESE
CARBURANTI. COMITATO LCV: ESAME LR 14/2010 SU ACQUISTI E NUOVE TESSERE
CARBURANTI. PELLEGRINO (AVS): PREOCCUPA POSIZIONE LAVORATORI CCIAA
CARCERI. FASIOLO (PD): ADEGUARE STANDARD E SERVIZI A MODELLI AVANZATI
BILANCIO. DI BERT (FP): 1,2 MLN PER TUTELA DEL FRIULANO, SEGNALE FORTE
SALUTE. PELLEGRINO (AVS): INTERRUZIONE GRAVIDANZA E AIUTO PSICOLOGICO
BILANCIO. BUNA (LEGA): BENE STANZIAMENTO PER RAFFORZARE IL FRIULANO
CULTURA. BULLIAN (PAT-CIV): GRAZIE A FURLANO PER 25 ANNI DI IMPEGNO