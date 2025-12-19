Aggiornamenti dal Consiglio regionale FVG. Comunicati Arc 19 dicembre
Clicca sui link per leggere le singole note stampa dell’agenzia del Consiglio Regionale Fvg.
PARITÀ GENERE. HONSELL (OPEN): FERMA CONDANNA A DICHIARAZIONI DIPIAZZA
FINE ANNO. MORETUZZO (PAT-CIV): CON FEDRIGA CRESCITA FVG PEGGIORATA
CULTURA. BULLIAN (PAT-CIV): ACCOLTO MIO ODG PER TUTELA VILLE STORICHE
ENERGIA. PELLEGRINO (AVS): BENE APPROVAZIONE ODG SU PROMOZIONE CER
PARITÀ GENERE. PELLEGRINO (AVS): DIPIAZZA CHIEDA SCUSA PUBBLICAMENTE
INCLUSIONE. BORDIN INAUGURA PULMINO FASIN APS: QUI SI CRESCE INSIEME
FINE ANNO. MORETTI (PD): CRESCITA FVG PEGGIO DELLE ALTRE REGIONI
SCUOLA. FASIOLO (PD): EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA CONTRO DISAGIO
AMBIENTE. HONSELL (OPEN): BENE ODG SU QUALITÀ DELL’ARIA IN FVG
BIOMETANO. PELLEGRINO (AVS): BENE ODG TUTELE CONTRO IMPIANTI
LAVORO. HONSELL (OPEN): RETRIBUZIONE ANNUA SOTTO LA MEDIA IN FVG