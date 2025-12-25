Aggiornamenti dal Consiglio regionale FVG. Comunicati Arc 24 dicembre
Clicca sui link per leggere le singole note stampa dell’agenzia del Consiglio Regionale Fvg.
LAVORO. PELLEGRINO (AVS): APPOGGIO AL PRESIDIO ALLA SNAIDERO DI MAJANO
MIGRANTI. GRILLI (FP): TRIESTE NON È SOLAMENTE LA LAMPEDUSA DEL NORD
AEROPORTO GO. BERNARDIS (FP): NUOVA VITA EDIFICI STORICI DUCA D’AOSTA
BIOMETANO. HONSELL (OPEN): SODDISFAZIONE RITIRO PROGETTO A PAGNACCO
MIGRANTI. BULLIAN (PAT-CIV): 27/12 A TURRIACO PARLATE VENETE IN BRASILE