Aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2026, voto contrario da Open Sinistra Fvg

Oggi, in Commissione Finanze, come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto contrario alla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2026 (NADEFR) presentata dalla Giunta regionale. Riteniamo che l’ingente quantità di risorse venga distribuita senza una chiara prospettiva. La manovra evita di affrontare i veri problemi: la carenza di lavoratori, il grave calo demografico e la perdita del potere d’acquisto dei salari. La regione potrebbe essere un modello nel contrasto ai mutamenti climatici ed un laboratorio di sostenibilità, ma

non c’è nulla di ciò. Il NADEFR guarda solamente ad un presente, che sarà insostenibile, oppure al passato. Ciò che manca del tutto è uno

sguardo autentico al futuro.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.