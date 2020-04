Agriturismi Coldiretti Fvg: «Cuochi contadini pronti per la consegna pasquale a domicilio»

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Prima hanno sopportato disdette dal 40 al 60% dei pernottamenti, poi hanno visto sfumare le prenotazioni per le cerimonie. E infine hanno dovuto chiudere nel rispetto delle norme governative e regionali anti-contagio. Gli agriturismi del Friuli Venezia Giulia, tuttavia, non si arrendono. E Giorgia De Luca, presidente dell'associazione Terranostra Fvg che associa 150 realtà in regione, rilancia con l’operazione festività di Pasqua. «Viviamo un’emergenza drammatica – commenta De Luca –. L’avvio della stagione turistica è rinviato a data da destinarsi, ma la campagna non si è mai fermata. Alcune dei nostri associati sono anche riusciti a organizzarsi in questi giorni con le consegne a domicilio e c’è la volontà ora di pensare a un menù pasquale da proporre al cliente. L’auspicio è che venga recepito il richiamo positivo di attività che sono situate in campagna, hanno spazi adeguati e un’offerta agroalimentare di massima garanzia. Naturalmente non potremo ancora riaprire, visto il momento delicato della lotta al virus, ma siamo pronti a raggiungere i cittadini a casa nel massimo rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie».

I cuochi contadini sono dunque in azione. «Il riscontro è già stato positivo – conferma De Luca –. Per Pasqua non mancheranno i tanti prodotti della filiera di Campagna Amica, compresi lo sclopit, l’aglio orsino e i primi asparagi. E naturalmente il tradizionale capretto e, per Pasquetta, il radicchio con le uova sode. Nessun dubbio che una via d’uscita da questa difficile situazione è quella del mangiare italiano e regionale».