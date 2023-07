Agrivoltaico: nuovi incentivi in arrivo in regione

Un successo di presenze il convegno dal titolo “Agricoltura e fotovoltaico, nuove energie per il territorio” organizzato da PrimaCassa Fvg in sinergia con Chiurlo e svoltosi ieri pomeriggio al Castello di Villalta di Fagagna Oltre 300 persone, principalmente addetti al lavoro del comparto agricolo, hanno ascoltato con attenzione i relatori intervenuti sul tema degli incentivi e delle tecnologie atte a rendere la transizione energetica un’opportunità di sviluppo. Moderata dalla giornalista Monica Bertarelli, ha avviato l’incontro la climatologa dell’Arpa Valentina Gallina, che ha tracciato un quadro della situazione climatica nella nostra regione e degli scenari, piuttosto preoccupanti, ai quali si rischia di andare incontro già da fine secolo se non si pongono in atto condotte più virtuose con una regressione delle immissioni in atmosfera. Da qui, la scelta delle imprese agricole del territorio di soluzioni energetiche a basso impatto ambientale porterebbero ad un miglioramento della situazione. Una transizione ecologica che la Regione Friuli Venezia Giulia sta accompagnando con importanti investimenti che consentono alle aziende di rendere sostenibili gli interventi. Fabio Floreancig, della Direzione centrale risorse agroalimentari, servizio competitivita’ sistema agroalimentare, ha illustrato in modo dettagliato quali sono le nuove prossime opportunità in termini di incentivi che la regione potrebbe prevedere nella prossima manovra di assestamento in autunno per gli imprenditori agricoli nel fotovoltaico. Floreancig ha spiegato come la nostra regione a statuto speciale sia l’unica, al momento, ad offrire agli imprenditori del settore agricolo importanti incentivi Pier Luigi Barollo, direttore commerciale di Chiurlo Tec e Manuel De Rossi, responsabile crediti speciali di PrimaCassa Fvg, hanno spiegato alla platea le fasi di sviluppo degli interventi che gli imprenditori agricoli possono attuare nelle proprie aziende e che possano portare la transizione enegetica ad essere, per le aziende, un’opportunità di sviluppo. Il valore del lavoro sinergico tra istituzioni pubbliche e private a vantaggio delle tessuto economico, in questo caso agricolo, del territorio è stato evidenziato, nelle conclusioni del convegno, dal presidente di PrimaCassa Fvg Giuseppe Graffi Brunoro.