Ai Colonos a Villacaccia di Lestizza, prove aperte di cultura friulana: Presentazione dei progetti dal cantiere creativo

Ritorna l’appuntamento fisso di “Provis viertis di culture furlane” come ogni anno ma con contenuti sempre nuovi. Lunedì 21 agosto alle ore 21, all’Agriturismo ai Colonos, verranno presentati i progetti dal cantiere creativo del Friuli, a cura di Federico Rossi, con la partecipazione di figure del territorio impegnate in vari ambiti culturali. Sul palco del cortile di Villacaccia racconteranno i loro “lavori in corso”: Giuliana Musso, Germano Trinità, Nicoletta Taricani, Maurizio Tondolo, Massimo Somaglino, Serena Fogolini, Marco Lupieri, Giorgia Barbaresco, Elena e Luca Comisso. Presentano Martina Delpiccolo e Giulio Pagotto.

Si conferma la vocazione dell’Associazione Culturale Colonos alla sperimentazione, attenta ai lavori in divenire nel territorio in vari ambiti del sapere e dell’arte. Sono cinque i progetti friulani che verranno presentati in anteprima dai loro protagonisti e promotori. Lo spettacolo “Ce crodistu di fâ!” del Teatri Stabil Furlan, una visione per il futuro della comunità locale della Pro Loco di Preone, il progetto editoriale e discografico dedicato alla memoria dell’amata attrice e cantante Claudia Grimaz, il video “Un futuro per i roccoli di Montenars” dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, infine un viaggio di tre giovani friulani che partiranno da Flambruzzo e Precenicco per ricongiungersi a San Giacomo di Compostela. Durante gli eventi di Avostanis, e sabato e domenica fino al 10 settembre (h 19:30 – 23:00) sarà visitabile la mostra “La sacralità dell’umano” che svela il senso del sacro in tre artisti di tre diverse generazioni (Elio Ciol, Danilo De Marco, Debora Vrizzi), a cura di Angelo Bertani, ideata e coordinata da Federico Rossi in collaborazione con Michele Bazzana. “Tant che il vint / Come il vento” è il titolo della trentaduesima edizione di “Avostanis”, la rassegna estiva firmata dall’Associazione Culturale Colono APS, progetto finanziato da ARLeF – Agenzia Regionale per la lingua friulana – e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il contributo di Fondazione Friuli e il sostegno di Distilleria Nonino, Civibank, Gruppo Sparkasse, in collaborazione con Comune di Lestizza e Comune di San Vito al Tagliamento, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, Associazione Glesie furlane APS, Clape di culture Patrie dal Friûl APS, Associazione culturale Furclap. Per gli eventi della rassegna “Avostanis” NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Ingresso libero, eccetto per lo spettacolo “Il canto del creato” (10 €) e la visita guidata di Aquileia (10 €) che è su prenotazione. Variazioni in caso di maltempo e aggiornamenti del programma su www.colonos.it e sui social.