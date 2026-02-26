Ai Concerti Torriani Mostly Vivaldi. Solisti e orchestra omaggiano il sommo compositore veneziano

Gli Amici della Musica e l’ERT Ente Regionale Teatrale propongono una full immersion nel mondo di Antonio Vivaldi. Venerdì 27 febbraio, alle ore 17, nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24) sale sul palco l’orchestra d’archi “La Sinfonietta” diretta per l’occasione dal maestro polacco Jan Milosz Zarzycki. I ruoli solistici sono affidati a due flautisti emergenti, che stanno sbancando i premi di prestigiosi concorsi musicali internazionali: Sofija Milenkovic e Konstantin Crnjanski. “La Sinfonietta” è un gruppo agile e aperto alla collaborazione con musicisti di altri paesi, creando un humus artistico intergenerazionale e interculturale.

Con un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea, ha accompagnato artisti di livello, debuttando nel 2013 a Vienna ed esibendosi poi alla Cancelleria Pontificia di Roma, all’Expo di Milano e assumendo il ruolo di testimonial della Città di Udine nell’opera di promozione dell’eccellenza FVG.

Il programma monografico dedicato al “prete rosso” inizia con il Concerto op. X n. 1 ‘”La tempesta di mare” per flauto, archi e basso continuo, continuando con la Sonata n. 1 “Il Pastor fido” op. 13 per flauto e basso continuo e arrivando al celebre “Il cardellino” op. X n. 3 per flauto, archi e basso continuo.

Sui leggii dell’ensemble troveremo poi il Concerto alla Rustica per archi e basso continuo e con il Concerto in sol maggiore op. X n. 6 per flauto, archi e basso continuo, per terminare con Concerto in do maggiore per due flauti, archi e basso continuo.

Biglietti acquistabili direttamente prima del concerto dalle ore 16.30, con ingresso da 3 a 10 euro.