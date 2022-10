Al Giovanni da Udine la Premiazione dell’economia e dello sviluppo Lunedì 10 ottobre

La Premiazione dell’Economia e dello sviluppo, cerimonia clou della Camera di Commercio Pordenone-Udine, torna con una rinnovata edizione, che andrà in scena sul palco del Teatro Giovanni Da Udine lunedì 10 ottobre alle 17. L’ingresso in sala, su invito, sarà consentito dalle 16.30 e l’evento premierà 80 tra imprenditori, lavoratori e personalità che con il loro impegno quotidiano rendono grande il Friuli, anche al di fuori dei confini regionali. Tra i premi, tre saranno le Targhe dell’eccellenza e 10 i Riconoscimenti speciali. Sarà come sempre occasione per fare il punto della situazione sullo stato dell’economia con gli interventi delle istituzioni. Ospite d’onore della manifestazione sarà il presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli.