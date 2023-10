Al Nuovo teatro comunale di Gradisca d’Isonzo: “Sghiribiz, dove el publico comanda!” con Maxino e Flavio Furian

Dopo il successo dello scorso anno torna fuori abbonamento al Nuovo teatro comunale di Gradisca d’Isonzo, martedì 24 ottobre, alle 21, l’irresistibile format targato Domace, stavolta con un protagonista in più… il pubblico! Flavio Furian, Maxino, Ornella Serafini, Elisa Bombacigno, e Gualtiero Giorgini daranno vita a ‘S ghiribiz, dove el publico comanda! uno spettacolo dove la creatività del momento, nella sua forma più spontanea è l’ingrediente principale. “Sghiribiz” è l’idea, l’illuminazione, la follia. Flavio Furian, Maxino, autori del format Domace, affiancati da Ornella Serafini ed Elisa Bombacigno caratterizzeranno uno spettacolo in cui l’improvvisazione e l’interazione con il pubblico avranno un ruolo fondamentale. Parte di ciò che succederà sul palco, infatti, sarà deciso proprio dalle persone in sala.

All’inizio dello spettacolo verrà fornito un sito dal quale si potrà – tramite cellulare – scrivere suggerimenti, proporre frasi, parole, idee, rispondere ad improbabili sondaggi.

Tutto ciò si ripercuoterà sul tipo di sketch, sulle modalità di esecuzione di una canzone o sulla trama di una scena.

Passeremo quindi dalla “Canzone ad ostacoli” alla “Mima di cose”, dal “Giappone alternativo” alla rivisitazione della “Sirenetta”. Sul palco presenti anche due ospiti d’eccezione: Raffaele Prestinenzi, cantante ed attore, e Gualtiero Giorgini, attore, grandi talenti ed entrambe presenze fisse degli spettacoli di “Domace”.

Si tratta del primo spettacolo in cui sarà vietato spegnere il cellulare, e per la sua stessa natura, impossibile da replicare una seconda volta nello stesso modo.

È proprio per questo che bisogna essere pronti a cogliere lo “Sghiribiz” del momento.

La prevendita dello spettacolo sarà aperta martedì, dalle 17 alle 19, e un’ora prima dell’inizio.