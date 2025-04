Al PalaPineta nel Parco del Mare di Lignano Pineta la XV edizione della rassegna di pittura delle Università della terza Età del Triveneto.

Dal 19 aprile al 1° maggio 2025, il PalaPineta nel Parco del Mare di Lignano Pineta ospiterà la 15^ edizione della Rassegna di Pittura delle UTE – Università di tutte le età – del Triveneto, un appuntamento ormai consolidato che celebra la creatività, la cultura e la passione per l’arte in età adulta. Organizzata dall’Università della Libera Età di Lignano Sabbiadoro, la rassegna vede quest’anno la partecipazione di oltre 100 opere provenienti da 14 Università del Triveneto, che si confronteranno sul tema poetico e suggestivo “Ti sogno… Lignano”. I lavori esposti, suddivisi in tre sezioni – Acquerello, Disegno e Grafica, Olio e Acrilico – saranno valutati da una giuria di esperti d’arte, che premierà le opere più meritevoli nella giornata conclusiva di giovedì 1° maggio. L’iniziativa si svolge grazie al patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e alla collaborazione con la società Lignano Pineta che mette gratuitamente a disposizione il PalaPineta, offrendo uno spazio espositivo centrale ed accogliente